La guerra a l'Orient Mitjà trastoca les vacances de Setmana Santa

La guerra a l'Iran està tenint efectes polítics, econòmics i socials lluny de l'Orient Mitjà i, a banda de la caiguda a les borses pel tancament de l'estret d'Ormuz i l'encariment del cru, la proximitat amb la Setmana Santa també ha comportat dificultats per a les agències de viatges. I és que el Golf Pèrsic és una de les principals destinacions turístiques del món i la zona d'enllaç per excel·lència per volar fins a l'Àsia.
De fet, el 35% del trànsit aeri entre Europa i Àsia passa pel Golf Pèrsic, la qual cosa ha precipitat les reubicacions i canvis de destins de vacances. Les reubicacions opten principalment per vols directes des d’altres ciutats europees, fent servir especialment el hub d’Istanbul o els corredors del pol nord, mentre que les agències han tingut "poques cancel·lacions" per viatges futurs, però sí que han hagut de posposar viatges i fer canvis de destins.
Segons ha assegurat la patronal del sector ACAVe, operen amb "normalitat" a països com Egipte i insisteixen que "no hi ha motiu" per no viatjar. "No estem parlant d’un problema de seguretat com d'un problema de mobilitat", ha dit el seu vicepresident, Jordi Viñolas.
Els transportistes catalans pateixen un augment dels costos del 30%
Un altre sector especialment afectat per la guerra iniciada pels Estats Units i Israel és el dels transportistes. Els transportistes catalans veuen amb temor l'escalada del conflicte i calculen que els costos han augmentat un 30% amb l'encariment sobtat del preu del combustible. "Aquest increment l'hem d'acabar traslladant als nostres serveis", ha apuntat a l'ACN el president d'Asetrans a Girona i de la patronal CETCAT, Eduard Ayach, que ha parlat d'una "afectació important".
Sindicats, analistes i entitats demanen un nou “escut social”
Per tot plegat, CCOO, UGT i entitats socials i d’anàlisi com Funcas o l’Observatori Desca s’han alineat per exigir al govern espanyol que aprovi un nou “escut social”. Això, després que el passat 25 de febrer caigués el paquet anticrisi vigent -amb mesures com la suspensió dels desnonaments de llars vulnerables o el bo social elèctric- per la negativa del PP, Vox i Junts al Congrés.
Ara per ara, el govern no ha avançat decisions, però el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, s’ha obert a aplicar mesures com les que es van dissenyar per la pandèmia o la guerra d’Ucraïna. Al seu torn, des del PP no parlen d’escut, però proposen una rebaixa de l’IRPF i de l’IVA energètic.