Junts torna a votar amb PP i Vox per tombar l’escut social i enerva la Moncloa

El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dijous amb 177 en contra (PP, Vox i Junts) i 172 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, BNG i Compromís) i una abstenció (UPN) la convalidació del decret de l’escut social. El text prorrogava fins al 31 de desembre la suspensió dels procediments de desnonament per a llars en situació de vulnerabilitat, mantenia el bo social elèctric i limitava els augments dels mòduls per als autònoms.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha acusat les tres formacions de la dreta de buscar “excuses barates” sobre suposats beneficis inexistents per a ocupes per tombar el decret. “Ara pugin aquí, expliquin per què i morin de vergonya de deixar la gent al carrer”, ha dit el ministre. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha afirmat que es posarà a treballar immediatament per buscar alternatives i que no es produeixi "ni un sol desnonament de persones vulnerables".
El debat d'aquest dijous al Congrés dels Diputats ha estat tens i ple de retrets a Junts. La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha acusat directament el grup de Míriam Nogueras de deixar desprotegides famílies vulnerables. “Els únics ocupes que hi ha en aquest país i a Catalunya són els fons voltor que acumulen habitatge i fan que els preus augmentin de forma desorbitada”.
El diputat d’ERC Jordi Salvador ha retret a Junts que no permeti ni tan sols que el decret es tramiti com a projecte de llei per poder-hi presentar esmenes. “Deixin d’utilitzar la por per protegir els fons voltor”, ha dit Salvador, que ha afirmat que fruit del ‘no’ de Junts hi haurà “més desnonaments, més talls d’electricitat i asfíxia econòmica per als treballadors”. Per la seva banda, Gabriel Rufián, ha afirmat que “espera” que els ciutadans “prenguin nota” de l’actuació “mesquina” de Junts. A més, considera que el grup de Nogueras “menteix” quan afirma que votaria a favor de l’escut social si no anés barrejat amb les mesures anti-desnonaments.
I la diputada dels Comuns Aina Vidal ha anat més enllà per assegurar que Junts fa que les empreses com Desokupa no siguin necessàries. “Qui necessita Desokupa tenint a Junts?” ha retret Vidal, que ha afirmat que gràcies al grup de Míriam Nogueras els fons voltor naveguen “feliços” pels jutjats.
Però la diputada de Junts Marta Madrenas ha recordat que la seva formació ja havia advertit que no donaria suport a un decret que barregés “mesures socials amb ocupacions”. Un “xantatge polític” que Junts, ha dit, no està disposada a acceptar. “Els tornem a dir ‘sí’ a pensions i escut social, però ‘no’ a ocupacions”, ha dit. Nogueras també ha estat taxativa als passadissos del Congrés dels Diputats: “Si els desnonaments van separats de la resta, votarem que sí”.
PNL de Junts
Paral·lelament al debat, Junts ha presentat una proposició no de llei (PNL) en què planteja retirar la suspensió generalitzada dels desnonaments i substituir-la per un mecanisme perquè sigui l’Estat qui, en casos de vulnerabilitat per impagament del lloguer, enervi el procediment judicial abonant les quantitats degudes, evitant que el cost recaigui sobre els propietaris. La iniciativa defensa un “escut social” amb finançament estatal suficient i respecte competencial, i reclama que l’Estat assumeixi íntegrament el cost de les decisions adoptades en àmbits com la dependència –amb una aportació superior al 50% del cost real–, l’energia, la fiscalitat o la Seguretat Social.
També proposa la cessió a la Generalitat dels habitatges i solars de la SAREB amb recursos per rehabilitar-los, la reducció de traves per generar nou habitatge, el traspàs complet de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital i la supressió de l’impost del 7% sobre la producció elèctrica per rebaixar la factura de la llum.
El PSOE demana a Junts que “reflexioni”
La diputada del PSC i portaveu del PSOE Montse Mínguez ha demanat a Junts “una reflexió” perquè amb el seu ‘no’, no caurà el govern de Sánchez ni el de Salvador Illa. “Avui, pitjant el botó vermell, sortiran amb un aplaudiment del PP i de Vox, que els volen il·legalitzar, però tindran l’emprenyament de molta gent que ha confiat en vostès”
Una tramitació tortuosa
Aquesta és la segona vegada que el Congrés tomba l’escut social. La primera va ser el 27 de gener, quan Junts va votar en contra del decret òmnibus que l’executiu havia confeccionat ajuntant l’increment de les pensions i la resta del paquet de mesures. Després d’aquella derrota, l’executiu es va avenir a separar les pensions –que s’han aprovat– de l’escut social i va aprovar un nou text acordat amb el PNB que permetia desnonar a famílies vulnerables quan el propietari tingui només un o dos habitatges de lloguer.
Amb tot, el canvi no va convèncer Junts, que aquesta setmana ha tornat a acusar el govern espanyol de protegir els okupes i de pretendre fer xantatge situant al mateix text les bonificacions i ajudes socials i les mesures anti-desnonament.
Nous decrets?
Un cop tombat el decret, l’executiu espanyol té la possibilitat de redactar-ne dos de nous situant les ajudes socials en un i les mesures anti-desnonament en un altre. És la via que li demana Junts i per la qual també ha apostat el diputat d’IU Enrique Santiago. “Les mesures han de tirar endavant com sigui, i si cal que sigui en diverses normes, que sigui en diverses normes”, ha dit.
Però fonts del Ministeri d’Hisenda apuntaven aquest dimecres que l’executiu no està disposat a recórrer un camí que ja ha fet dues vegades i que ha topat amb el "no" de Junts. Ara, apuntaven aquestes fonts, la pilota està a la teulada dels grups parlamentaris, a qui responsabilitza de la situació en què queda l’escut social.