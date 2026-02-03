Junts tombarà el decret antidesnonaments malgrat el pacte PSOE-PNB

El pacte entre el PSOE i el PNB per flexibilitzar les mesures antidesnonaments al decret aprovat aquest dimarts al consell de ministres no ha convençut Junts. El grup de Míriam Nogueras, indispensable per aprovar el text quan es presenti al Congrés dels Diputats, opta a hores d’ara per un no que, si es manté, farà decaure la pròrroga de les mesures actives des de la pandèmia. Nogueras ha publicat un vídeo a Instagram on ha advertit que votarà en contra d’una mesura "que no només no soluciona el problema, sinó que és injusta" perquè "fa pagar el cost d’aquest escut social al petit propietari i als veïns".
Només una abstenció dels set diputats de Nogueras permetria que l’executiu superés el tràmit per un sol vot d’avantatge respecte al bloc del PP, Vox i UPN. De moment, però, els de Puigdemont es decanten per un vot contrari. "No és un escut social, és una mesura que no funciona i que no s’ha volgut solucionar bé", apunten fonts de la formació. L’executiu espanyol apel·la al diàleg per provar d’aprovar les mesures. Però l’acord amb el PNB no ha obtingut resultats amb Junts i ha generat la reacció de Podem, un actor també indispensable en l’aritmètica parlamentària que ha qualificat el text de "pacte criminal", en paraules de la secretària general de la formació, Ione Belarra.
A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha demanat als grups que donin suport al text: "Són mesures bones, totes elles, i jo preguntaria al PP què li semblaria malament de protegir els més vulnerables per afrontar la factura de la llum o de l’aigua", ha dit.
En concret, el nou text aprovat al consell de ministres fruit del pacte amb el PNB estableix que els propietaris d’un o dos habitatges, o els que es trobin en situació de vulnerabilitat, no es veuran afectats per aquesta pròrroga de l’escut social. És a dir, que els jutges podran desnonar en cas d’impagament, i "correspondrà als serveis socials competents la recerca d’una alternativa habitacional d’emergència".
En el cas dels propietaris que tenen tres o més habitatges i que no arriben a la consideració de grans tenidors, podran desnonar si demostren que tenen una situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera es manté la suspensió de desnonaments quan hi hagi un contracte de lloguer previ i el propietari no sigui vulnerable.