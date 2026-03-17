El Parlament Europeu avala la denúncia d'un exassistent de Toni Comín per assetjament sexual

El Parlament Europeu veu "proves suficients" per tal que la denúncia d'un exassistent contra Toni Comín arribi als jutjats. Tal com ha avançat el diari Ara, l'Eurocambra sosté que el relat del treballador justifica portar el líder de Junts a Europa -va obtenir l'escó a les urnes el mes de juny del 2024, però no l'ha pogut ocupar per la seva situació judicial vinculada a la causa del procés oberta al Tribunal Suprem- davant la justícia. El parlament comunitari, fins i tot, s'ofereix a sufragar el cost de portar el cas als tribunals. Comín, que sempre ha negat els fets, insisteix que ningú s'ha posat en contacte amb ell per donar la seva versió i es reserva el dret d'emprendre accions legals per difamació.
La víctima, a finals de gener de l'any passat, va aportar un informe en el qual relatava maltractament, tocaments i insinuacions, com l'ús de la tovallola personal de la dutxa, carícies, propostes de trios amb altres homes i interrogatoris sobre la vida sexual amb la dona. El denunciant és un extreballador de Junts que va actuar com a assistent de Comín i assessor del partit a Brussel·les en diversos àmbits, fins a les eleccions del 2024. Va explicar la situació a Carles Puigdemont, que li hauria expressat el seu suport, però no va obrir una investigació interna fins ara, amb la demanda. Junts defensava que ha de protegir el denunciant i preservar la presumpció d'innocència de Comín.
L'home, que sempre ha volgut mantenir l'anonimat, va estar en tractament psicològic durant mesos, i va aportar sis noms de persones que estaven disposades a testificar davant el Comitè Consultiu de l'Eurocambra. Ara l'òrgan europeu ja té a punt l'informe confidencial, que en cas que Comín hagués estat eurodiputat s'hauria fet públic. La denúncia va aparèixer en un moment delicat per a l'exconseller de Salut -va començar a Ciutadans pel Canvi, va aterrar al PSC, va fer el salt a ERC de la mà d'Oriol Junqueras i després, ja des de l'exili, va impulsar Junts al costat de Puigdemont-, perquè volia presidir el Consell per la República. Es va acabar imposant Jordi Domingo amb claredat.
La versió de Comín, consultat per Nació, és la següent: "Mai he estat cridat pel Parlament Europeu per explicar la veritat dels fets, perquè no ha obert mai un procediment d'instrucció". "Em ratifico en el que vaig dir quan es va filtrar la denúncia fa més d’un any: nego rotundament totes les acusacions i disposo de les proves i els testimonis més que suficients per demostrar la seva falsedat", apunta l'exconseller de Salut. També s'encarrega de puntualitzar que la persona que va presentar la denúncia "no era assistent" seva, i que es reserva la possibilitat de portar el cas a la justícia per difamació. Comín afronta el procediment sense tenir clar, encara, si se li aplicarà la llei d'amnistia.