«La vida no és una carrera per lluir-se en solitari»: el Papa, al cor del Raval

Lleó XIV ha estat aquest dimecres a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, per una trobada amb membres d’entitats que treballen en tasques d’assistència social. El pontífex hi ha fet un discurs i ha mantingut un diàleg amb alguns d’ells. Una pregunta sobre les seves aficions esportives li ha servit per reflexionar sobre l’esperit d’equip: "La vida no és una carrera per lluir-se en solitari, sinó un camí que aprenem a recórrer junts. Qui no sap passar la pilota, encara que tingui talent, no ha entès el joc".
El cap de l’Església catòlica ha fet una intervenció de contingut espiritual, afirmant que els cristians estan cridats a estimar Déu “i per amor a Ell, als nostres germans”, i que el cristià, “a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé dels demés, mirant cada home i cada dona com a germans. Cada comunitat eclesial, ha dit, està cridada alleugerir els patiments i la pobresa dels més fràgils.
El Papa ha contestat algunes qüestions que li han plantejat. Un nen li ha preguntat si li agradava el futbol i ell ha dit que és un gran amant del tennis, però que també aprecia el futbol, tot recordant que som a les portes del Mundial. Un nen, de nom Renzo, li ha preguntat si de petit pensava en ser Papa i ha dit que no, però sí que de ben jove va sentir la vocació religiosa i va ingressar a l’orde de Sant Agustí. Precisament el sant que dona nom a l’església del Raval on avui ha anat i el rector de la qual coneix bé.
L’acte a Sant Agustí, de petit format, ha tingut lloc entre dos dels actes més destacats de la seva agenda, la visita a Montserrat i el que presidirà tot seguit, a la Sagrada Família. Que és, de fet, el motiu inicial de la visita: celebrar el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist.