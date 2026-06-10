El Papa es posa als peus de la Moreneta i elogia el caràcter integrador de Catalunya

El Papa ha visitat aquest dimecres Montserrat en el que ha estat un altre dels seus actes emblemàtics a Catalunya, on ha estat rebut per l’abat, Manel Gasch, i tota la comunitat benedictina, així com per un públic molt lliurat al pontífex. Lleó XIV ha recordat que va ser rector de la parròquia de Montserrat al Perú i ha dit: "Gràcies, Catalunya, per la vostra fe". Ha encomenat a la Moreneta el seu “servei petrí” i “la missió de l’Església”. En el seu discurs, el Papa també s’ha adreçat a la Mare de Déu dient: “Dels catalans sempre sereu princesa”.
La invocació a la pau i contra tot tipus de violència és una de les obsessions del cap del catolicisme i ho ha tornat a mostrar a Montserrat. El papa, en català i castellà, ha assenyalat que Jesús “desemmascara la violència que es pot trobar en les paraules i les actituds: la crítica que humilia, la condemna que destrueix i l’agressivitat que destrueix”. Ha demanat alçar la mirada cap a Maria “per salvar-nos amb la força desarmada i desarmant de l’amor”.
El pontífex ha afirmat que la Moreneta “sosté l’esfera del món, signe de la seva cura materna perquè el món sencer té cabuda en el seu cor”. La seva preocupació pel clima de crispació en totes les esferes de la vida ha estat evident quan ha demanat a la Verge -a qui ha anomenat "Reina de la pau"- que “aprenguem a custodiar i a conrear l’amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l’odi doni pas a l’esperança i la pau”.
Lleó XIV també ha fet menció al que podrien explicar els murs de l’abadia sobre “les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Mare de Déu”. Ha elogiat el cant de l’Escolania, recordant que és la més antiga d’Europa, i ha fet al·lusió als “testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist”, una referència als religiosos assassinats a la Guerra Civil.
Ni una paraula sobre la catalanitat de Montserrat
Després d’una introducció del bisbe de Sant Feliu, Xavier Pérez, l’abat Manel Gasch ha donat la benvinguda al Papa, incidint en què “acollir” és la missió de l’abadia”. Adreçant-se al Papa, Gasch ha posat “sota la vostra pregària pastoral el fruit de les mediacions” de la Moreneta. Una Mare de Déu, ha dit, el misteri de la qual fa visible l’encarnació amb els homes.
Gasch ha agraït al Papa el seu missatge en favor de la pau i “la radicalitat de la denúncia de tota violència al món”, confiant que tots els cristians de Catalunya eren d’alguna manera presents en el temple benedictí. L’abat ha recordat el prec que va fer Pau VI als monjos: “Acolliu tothom”. La seva intervenció ha estat en català, tret d’unes poques frases en castellà. Però no ha fet cap menció al vincle de Montserrat amb la catalanitat o al paper jugat durant el franquisme. En aquest tipus d’actes tan simbòlics és molt important el que es diu, però també tot allò que s’omet.
Les relacions entre l'abadia i el Vaticà ha tingut moments de brillantesa i de distància. Amb Joan XXIII i Pau VI va ser fluida. Joan XXIII fins i tot va fer cardenal un monjo, Anselm Albareda. I Pau VI -el Papa citat avui per Gasch- va sintonitzar amb la tasca dels benedictins en favor del catalanisme i la tasca de suplència feta per l'abadia durant la dictadura.
Més tard, amb Karol Wojtyla, hi va haver més fredor. El papa polonès no connectava amb el catalanisme. Ni tampoc amb l'Església del cardenal Tarancón. L'anterior visita papal a Montserrat va ser el 1982, precisament amb Joan Pau II. Va ser un dia de pluja intensa dins d'un viatge en què es va evidenciar el conservadorisme del pontífex i la seva nul·la connexió amb la catalanitat. De fet, en la seva intervenció a l'abadia, es va referir a Catalunya com a "regió".
L'anterior visita de Prevost a l'abadia
És el segon cop que Robert Francis Prevost visita Montserrat. L'anterior va ser qwuan ni tan sols podia sospitar que un dia seria papa. No era ni tan sols cardenal. Va ser el 2012, quan viatjava per l'estat espanyol amb el seu secretari. A l'haver estat rector de la parròquia de Montserrat al Perú, va decidir anar a veure la Moreneta. Va ser una visita breu, una pregària i un passeig. Aquella vegada no el va rebre ningú.
"Gràcies, Catalunya, per haver rebut tantes persones"
El concepte de l'acollida és central per aquest papa. A l'acabar la cerimònia litúrgica, Lleó XIV ha sortit a saludar els assistents a la plaça des del balcó. Allí ha exclamat un "Gràcies, Catalunya, per haver acollit tantes persones, el que ensenya com integrar tothom en una mateixa família". Ha agraït als assistents "aquesta manifestació de fe" i ha assegurat que el seu viatge ha mostrat la unitat en la fe, "tots units en una mateixa família. La fe dona vida, dona esperança". Avui dinarà amb els monjos com a colofó d'una visita on la paraula Catalunya l'ha dita el Papa.