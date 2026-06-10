El Papa defensa la reinserció dels presos a Brians: «El passat no condemna el futur»

Cada acte del Papa té una explicació i el d'aquest dimecres a la presó de Brians I és especialment significatiu. Lleó XIV s'ha desplaçat aquest dimecres al centre penitenciari de Sant Esteve Sesrovires, en l'acte de més component social de la seva visita a Catalunya. Allà, el Pontífex ha fet una defensa de la reinserció davant d'una vuitantena de presos. "El passat no condemna el futur, sinó que ens ofereix la possibilitat de canviar les nostres decisions i eleccions", ha dit, i ha compartit un missatge d'esperança. "El Senyor ens permet a tots començar sempre de nou", ha afirmat, i ha destacat que ser humà no consisteix en "no equivocar-se" sinó en la capacitat de "penedir-se, esmenar-se, reconciliar-se i perdonar".
En un moment de creixement de l'extrema dreta, i quan s'alcen cada cop més veus a favor de discursos punitivistes per combatre la delinqüència, Lleó XIV ha assegurat que "els errors de la vida no determinen la identitat d'una persona". Davant dels presos ha dit que Déu els estima malgrat que passin per un mal moment. "El seu amor misericordiós hi és sempre per sobre de què hem fet bé o hem fet malament", ha afirmat. En aquest sentit, ha demanat als interns que tirin endavant a través de la fe, perquè podran veure un horitzó "que cap barrera física pot impedir assolir". "Déu t'estima com ets, però et somia millor", ha afirmat. Al teatre de Brians hi han assistit presos de Brians I, Brians II i Wad-Ras.
En la visita, el Papa ha estat acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Lleó XIV, que aquest cop ha fet el gruix de la intervenció en castellà, ha escoltat el testimoni de dues internes, la Montse i la Josefina, que han explicat com la fe les ajuda a superar la seva condemna. "Tot això passarà, reprendré la vida, i continuaré unida a Déu", ha dit una d'elles. Totes dues han abraçat el Sant Pare, que els ha lliurat un petit obsequi. "Tot ésser humà és digne pel fet que hagi estat creat per Déu", ha afirmat el Papa. Durant l'acte, que s'ha fet al teatre del centre, els interns han interpretat el Virolai, que també va sonar ahir en la pregària de l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Abans, el capellà de Brians I, Jesús Bel, ha donat la benvinguda al Papa. Amb més de quaranta anys treballant amb presos, Bel ha defensat la feina de la pastoral penitenciària per garantir "l'atenció religiosa" dels interns que ho demanen, i es fa missa cada setmana. Bel ha agraït la visita a Lleó XIV, un missatge al món que els presos volen "aixecar-se i continuar endavant". "Sabem que el Senyor és l'únic camí de veritable llibertat", ha afegit el capellà, que ha estat l'encarregat de triar els interns que han pogut assistir de públic a l'acte amb el Papa. La tria s'ha fet entre aquells que assisteixen cada diumenge a missa.