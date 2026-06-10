L'Escolania de Montserrat canta el «Virolai» al Papa per segon cop

L'abadia de Montserrat ha acollit aquest dimecres un dels actes emblemàtics de la visita del Papa a Catalunya, on Lleó XIV ha tornat a presenciar el Virolai interpretat per l'Escolania. Ahir, el Papa ja es va emocionar amb el mateix himne a la vetlla celebrada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
En la jornada d'aquest dimecres, el Papa ha estat rebut per l’abat, Manel Gasch, i tota la comunitat benedictina, així com per un públic molt lliurat al pontífex. Lleó XIV ha recordat que va ser rector de la parròquia de Montserrat al Perú i ha dit: "Gràcies, Catalunya, per la vostra fe". Ha encomanat a la Moreneta el seu “servei petrí” i “la missió de l’Església”. En el seu discurs, el Papa també s’ha adreçat a la Mare de Déu dient: “Dels catalans sempre sereu princesa”.
En el seu discurs, Lleó XIV també ha elogiat el cant de l’Escolania, recordant que és la més antiga d’Europa, i ha fet al·lusió als “testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist”, una referència als religiosos assassinats a la Guerra Civil.
En acabar la cerimònia litúrgica, l'Escolania de Montserrat ha interpretat el Salve Regina i el Virolai. Després, Lleó XIV ha sortit a saludar els assistents a la plaça des del balcó. Allí ha exclamat un "Gràcies, Catalunya, per haver acollit tantes persones, el que ensenya com integrar tothom en una mateixa família".