Cultura vol impulsar una companyia nacional de teatre

La conselleria de Cultura estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a més la ja anunciada de dansa. "Això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho", ha avançat en una entrevista amb l'ACN la titular del Departament, Sònia Hernández Almodóvar. Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen "molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta", i s'ha de treballar bé. Fins ara, n'han parlat "de manera informal", però volen crear un "espai de treball" per veure "com s'ha d'articular".\r\n\r\nA parer de la consellera, una de les institucions que podria acollir totes dues companyies seria el TNC, però també creu que caldria parlar amb el Mercat de les Flors, "la casa de la dansa". Hernández Almodóvar circumscriu la iniciativa a la voluntat de la conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el Govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes: "Són la primera baula de la cadena de valor de la cultura i és veritat que en la creació tenim feina i tenim accions diverses, molt bona formació de ballarins, d'actors i d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures i es puguin quedar a treballar a casa nostra", sosté la titular del Departament de Cultura.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\nEl Govern avisa que una extracció forçada dels murals de Sixena deixaria una «imatge lamentable» ACN\r\n\r\n