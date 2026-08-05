El Govern avisa que una extracció forçada dels murals de Sixena deixaria una «imatge lamentable»

Sònia Hernández va rebre el 2024 l'encàrrec de posar-se al capdavant de la Conselleria de Cultura per impulsar "polítiques de continuïtat" amb l'anterior Govern i un dels esculls que es va trobar sobre la taula és el conflicte per les pintures murals de Sixena, que una sentència obliga a traslladar del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a l'Aragó. En una entrevista a l'ACN, evita pensar en una sortida forçosa com la viscuda al Museu de Lleida el 2017: "No em vull imaginar aquesta imatge, francament, lamentable".
La consellera defensa que les obres murals "no s'han de moure" per garantir-ne la preservació i es mostra partidària d'exhaurir el recorregut judicial. Tanmateix, lamenta que "algú" parli d'espoli malgrat ser una "operació de salvaguarda" en un context de guerra. Per això, des del Patronat del MNAC van presentar un incident d'execució per fer constar que hi ha sentències que "no es poden complir". "Ho veiem molt difícil sense malmetre aquestes pintures de manera irreparable", adverteix.
En aquest sentit, recorda que tots els informes de riscos de què disposa el Departament de Cultura indiquen que seria un "error" treure les pintures del lloc on són si el que es posa per davant és la "preservació del patrimoni". La consellera assegura que des del Govern senten el "suport" del Ministeri de Cultura, que forma part del patronat del MNAC, en què totes les decisions s'han pres "per unanimitat".
Amb tot, Hernández evita identificar possibles errors del passat. "Estem en un context en què analitzar tot allò que s'ha fet o s'ha deixat de fer ja no és d'utilitat, perquè a l'Aragó tenen una sentència ferma", rebla, alhora que recorda que van demanar una ampliació del termini, que la jutgessa ha denegat. Per tant, el cronograma inicial segueix "en peu".
Cultura espera el retorn de 790.000 euros per les obres del Museu de Lleida
Per contra, veu recorregut en la reclamació dels més de 790.000 euros per les obres que van ser traslladades a l'Aragó des del Museu de Lleida el 2017. "El que ve a dir la sentència que va obligar aquest retorn és que aquella compra no era efectiva i, per tant, si la compra no és efectiva, els diners es van donar i les peces han marxat, s'hauran de tornar", insisteix.
La continuïtat, el llegat de Natàlia Garriga
Un dels llegats que la predecessora d'Hernández a Cultura, Natàlia Garriga, va deixar sobre la que llavors era la seva taula va ser el Pacte Nacional per la Cultura, un text acabat i que comptava amb el suport del sector professional, polític i social que l'executiu d'Illa té en tramitació parlamentària "sense tocar-hi ni una coma". "Si volem que la cultura surti una mica del que podem dir la brega política, necessitem grans consensos. Ens sembla que en matèria de cultura ara aquests consensos hi són", detalla Hernández.
Un altre dels reptes heretats és la històrica reivindicació d'assolir el 2% de pressupost destinat a Cultura. La consellera el comparteix, però sosté que els nous consensos s'encaminen a parlar d'assolir "l'euro per habitant", que inclou també l'aportació que fan la resta de les administracions públiques en matèria cultural, no només les de la Generalitat.