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Maldita.es, Reuters Institute, NPR i Cloudflare, primers ponents de Media Party Barcelona 2026

Cultura

  • Media Party Barcelona 2026 analitza el futur de la comunicació -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 08:07
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 08:08

Maldita.es, Reuters Institute, NPR i Cloudflare són els primers ponents de Media Party Barcelona 2026. Es tracta d'una conferència internacional sobre innovació en mitjans, que amb l'edició a la capital catalana debuta a Europa. La trobada tindrà lloc el 7 i 8 de setembre al CaixaForum amb una agenda centrada en com sostenir la integritat de la informació a l'era postcerca i de la IA generativa.

L'esdeveniment és gratuït i convoca periodistes, desenvolupadors, dissenyadors, gestors de producte, investigadors, responsables de polítiques públiques, organitzacions cíviques i líders de mitjans. Durant dos dies pretén ser un "laboratori viu" de conferències magistrals, tallers pràctics, espais de treball col·laboratiu i fira de projectes.

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