Maldita.es, Reuters Institute, NPR i Cloudflare, primers ponents de Media Party Barcelona 2026

Maldita.es, Reuters Institute, NPR i Cloudflare són els primers ponents de Media Party Barcelona 2026. Es tracta d'una conferència internacional sobre innovació en mitjans, que amb l'edició a la capital catalana debuta a Europa. La trobada tindrà lloc el 7 i 8 de setembre al CaixaForum amb una agenda centrada en com sostenir la integritat de la informació a l'era postcerca i de la IA generativa.\r\n\r\nL'esdeveniment és gratuït i convoca periodistes, desenvolupadors, dissenyadors, gestors de producte, investigadors, responsables de polítiques públiques, organitzacions cíviques i líders de mitjans. Durant dos dies pretén ser un "laboratori viu" de conferències magistrals, tallers pràctics, espais de treball col·laboratiu i fira de projectes.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\n\r\nCRÒNICA\r\n\r\n«La plaça del poble de la democràcia»: els Premis Nacionals de Comunicació homenatgen el «Diari de Sabadell» i la premsa local Pep Martí i Vallverdú\r\n\r\n