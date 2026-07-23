El Maldà prepara una nova temporada carregada d’esperit crític, política, territori i humor

La temporada 2026-2027 d’El Maldà arriba en un any especialment significatiu, en què la companyia Els Pirates Teatre celebra 25 anys de trajectòria. I la nova graella del teatre no perd la seva essència. Segons han explicat en la presentació de la 14a temporada, “mantenir un teatre al centre gentrificat de Barcelona seria molt complicat sense companyia”. És precisament per això que el seu objectiu és “viure el teatre des de l’amistat”, de manera que en la propera edició s'hi podran veure obres amb esperit crític, de política, de territori i d’humor, mitjançant vuit companyies diverses.
La companyia Dúo Fàcil ha protagonitzat el pregó de temporada. La temporada començarà amb Consulta familiar, Lo de Jaume I i la ja coneguda Guillermota. Hi I’m Steven, Observin aquests fills de puta, Bisila, Escenes d’una separació i Els oblidats seran altres títols que es podran veure, juntament amb Allò de l’Iran, El piset i Cartografia de la llum.
Aquest dimecres també s'ha fet un repàs de la temporada passada d'El Maldà: 11.176 espectadores en total (amb un 85% d’ocupació de la sala), 16 produccions -cinc de les quals pròpies- i 277 funcions. A més, 8 espectacles han girat a sales d’arreu de Catalunya, amb 42 bolos.
La voluntat d'El Maldà per al futur més pròxim és consolidar-se com a teatre del barri Gòtic, recolzar el talent local, defensar una programació paritària i continuar apostant per millorar les condicions laborals. Tot plegat, sota el lema “Històries de prop”, amb el qual volen transmetre proximitat, tant pel públic com per a les companyies.