Adéu colpidor a l'escena cultural de Barcelona. La Companyia Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tancaran les portes "a contracor" el 15 de juliol després de 38 anys. Tal com ha explicat la directora de la sala, Mariona Campos, no abaixen la persiana per voluntat, sinó que ho fan de forma forçada perquè "l'edifici està en venda i no se'ns renova el contracte de lloguer": "El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex del que li passa a poc a poc, però sense aturador, a la societat i la ciutat. Érem un dels últims espais destinats al públic autòcton, al ciutadà de Barcelona, al veí de Gràcia, a la cultura feta des de casa i oberta al món", ha reblat Campos.
Durant aquestes gairebé quatre dècades, el Jove Teatre Regina ha programat 10.538 funcions i ha vist passat més de 2,1 milions d'espectadors per les seves butaques. Des de l'equip actual remarquen que no han tingut cap marge de moviment per intentar salvar la històrica sala gracienca: "Si et donen uns anys o uns avisos, tu pots fer i desfer", ha assenyalat la directora. No obstant això, ha denunciat que inicialment només els van donar tres setmanes, les quals finalment han aconseguit estirar fins als tres mesos. "Amb tres mesos, sabent a quin ritme es mouen les institucions, són tempos que no poden treballar", ha indicat. Amb tot, doncs, la sala abaixarà les persianes d'aquí a un mes.
Malgrat el tancament del Jove Teatre Regina, Campos ha contraposat que el seu contingut i la seva "ànima" queda lliure "per a desenvolupar-se en algun altre espai on pugui aixoplugar-se i poder continuar la tasca educativa, creativa i artística". En una roda de premsa emotiva, la directora de la sala emblemàtica ha recordat l'aliança que van tenir durant 18 anys amb Kit Kat, proporcionant als assistents una de les seves xocolatines: "Si ja era força divertit entrar a teatre, si a més t'ho endolcien, era una fantasia", ha admès.
Impossibilitat de coexistir amb el Mago Pop
El passat 14 d'abril, a través d'un comunicat, el Mago Pop va confirmar l'interès de la seva empresa pel Regina, que els propietaris havien posat a la venda. Al text, l'artista indicava que quan van tenir coneixement de la possibilitat, se'ls va informar que hi havia un contracte de lloguer que acabava el 31 de març, prorrogat a petició dels llogaters fins al 31 d'agost. Des de llavors, no se n'ha sabut res més.
Preguntada sobre això, l'actual directora del Regina ha explicat que se'ls va comunicar que era una de les persones interessades en l'edifici. Van mantenir contactes i van arribar a la conclusió que "no podíem coexistir els dos" al mateix espai: "Ells no venien per fer d'arrendadors, sinó que venien a comprar un espai per explotar-lo", ha lamentat.