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Catalunya aterra a Estocolm per celebrar la 38a edició de l'Aplec d'Adifolk

Cultura

  • Pla obert de la cercavila de l'Adifolk. -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 d’agost de 2026 a les 16:46

La cultura catalana arriba a Estocolm a través de l'Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk). L'entitat és la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana, que enguany celebrarà el festival més multitudinari de la història amb uns 1.200 actuants de 42 entitats de cultura popular catalana.

El programa d’actes es desplegarà entre el 14 i el 16 d’agost i inclourà, entre d’altres, un espectacle inaugural amb la participació de totes les colles, una cercavila, un espectacle sobre la festa major, una diada castellera i un concert de cobla i cant coral.

Des de fa gairebé quatre dècades Adifolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L’Aplec Internacional és el seu projecte més emblemàtic i, des de la primera edició celebrada a Amsterdam l’any 1988, ha recorregut nombroses ciutats europees amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa i la diversitat de les tradicions catalanes.

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