Catalunya aterra a Estocolm per celebrar la 38a edició de l'Aplec d'Adifolk

La cultura catalana arriba a Estocolm a través de l'Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk). L'entitat és la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana, que enguany celebrarà el festival més multitudinari de la història amb uns 1.200 actuants de 42 entitats de cultura popular catalana.\r\n\r\nEl programa d’actes es desplegarà entre el 14 i el 16 d’agost i inclourà, entre d’altres, un espectacle inaugural amb la participació de totes les colles, una cercavila, un espectacle sobre la festa major, una diada castellera i un concert de cobla i cant coral.\r\n\r\nDes de fa gairebé quatre dècades Adifolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L’Aplec Internacional és el seu projecte més emblemàtic i, des de la primera edició celebrada a Amsterdam l’any 1988, ha recorregut nombroses ciutats europees amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa i la diversitat de les tradicions catalanes.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nREPORTATGE\r\n\r\nQuè està passant amb les humanitats: una branca en perill o clau per al futur? Blai Casas\r\n\r\n