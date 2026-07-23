Caos i incertesa a l'R2 l'endemà de l'esvoranc a Vallbona: «He d'anar a treballar i arribaré tard»

"La situació és desesperant". La queixa del Thomas Fernández, usuari de Rodalies, és comuna entre els passatgers a l'estació de Montmeló, que ha obert les portes aquest dijous després de l'esfondrament a Montcada que ha afectat l'R2 i l'R2 Nord. "No agafo gaire Rodalies, però avui he d'anar al metge i no se quan hi arribaré", ironitza el Carles Corella, que es mostra preocupat pel funcionament dels trens i lamenta: "No passen els trens programats".
"No era conscient de tot aquest enrenou fins que he arribat a l'estació", diu l'Anna, que centra les queixes en la "falta d'informació" al voltant de l'incident de Montcada. Per això, el Thomas ha hagut de trobar ell mateix la ruta alternativa per internet, ja que no ha rebut cap indicació per part de l'operadora. I, la Firdaus, que havia d'anar a treballar, fa èmfasi en la gravetat dels fets i denuncia que hi ha gent que arriba tard a la feina. "Potser algunes empreses no tenen la comprensió que han tingut a la meva. Al cap i a la fi, t'has de buscar la vida", reflexiona.
Tot i que Rodalies va anunciar el reforç de personal d'informació per tal de guiar i indicar les alternatives a tots els usuaris, l'estació de Montmeló està deserta. De fet, el personal habitual de seguretat i de compra de bitllets es troba sol davant dels usuaris que els exigeixen explicacions. Unes explicacions que no arriben: "No sabem com pot evolucionar", explica el personal habitual de l'estació.
A més, el treballador de seguretat, que no vol compartir el seu nom, afegeix que les pantalles que indiquen l'hora de sortida dels trens tampoc funcionen i que tot s'anuncia per megafonia. D'aquesta manera, el personal habitual està sobrecarregat de feina perquè el reforç de treballadors d'informació anunciats ahir per Rodalies no ha arribat a aquesta estació afectada.
L'esfondrament a Montcada torna a allunyar la normalitat
La incidència consisteix en un esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Vallbona, que ha engolit una grua de grans dimensions i altra maquinària pesant de les obres. No consta que l'incident hagi causat ferits ni afectacions d'habitatges pròxims a la zona.
Aquest nou accident a Rodalies per les obres de soterrament de les vies de Montcada tornen a impedir la normalitat a la xarxa i, des d'aquest dijous, les línies R2 Nord, R2 i R11 funcionaran de manera parcial i amb algunes variacions. El subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor, ha explicat que no hi ha cap hipòtesi sobre la causa de l'esfondrament.
R2 Nord i l'R2: trams tallats i alternatives
Pel que fa a l'R2 Nord i l'R2, oferiran servei ferroviari entre Maçanet-Massanes i Montcada i Reixac. Aquí es podrà fer transbordament a la línia R4 en direcció a Martorell-Vilafranca-Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns cinc minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona Sants. Els serveis de les línies amb destinació a l'aeroport i a Castelldefels iniciaran a l'estació de Sant Andreu.