Vuit ferits, dos de greus, per una explosió de gas a l’estació de metro de plaça de Sants de Barcelona

Vuit persones han resultat ferides, dues de manera greu, per una deflagració de gas als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona pels volts de les 22 hores d'aquest dimecres, segons el balanç definitiu ofert pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els vuit afectats són homes i els dos greus i dos dels menys greus han anat a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que l'altre menys greu i els tres lleus han estat derivats a l'Hospital Clínic.
El succés ha tingut lloc en el marc d'unes obres d'accessibilitat a l'estació, i els indicis fan pensar que l'origen de la fuita que ha provocat la deflagració és el trencament d'una canonada. Els Bombers de Barcelona hi treballen des de la nit d'aquest dimecres, ja que s'hi ha declarat un incendi que ha deixat flames de quatre pisos durant tota la matinada. En aquest sentit, la companyia subministradora de gas treballa per controlar la incidència, segons han explicat fonts de l'Ajuntament de Barcelona i, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit i s'ha assegurat la zona, alhora que s'ha demanat als veïns que no surtin al balcó.
Què ha passat?
La fuita ha començat a les 14.45 hores a l'entorn de l'estació de Metro L5 de Sants, després que una canonada hagi resultat afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Posteriorment, mentre es duien a terme les tasques de reparació de la conducció, hi ha hagut la deflagració a la zona afectada, poc després de les 22.45 hores de la nit. Clara Latorre, cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, ha explicat des del lloc dels fets que la feina del cos consisteix a contenir la flama mentre la companyia del gas i els encarregats de l'obra fan les tasques pertinents per poder parar la fuita.
Així, ha explicat que el flux de gas "no pararà" fins que es pugui controlar l'escapament i ha subratllat que aquesta operació és "complexa" perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. "No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi tallar el flux de gas, no podrem apagar la flama", ha reiterat. Latorre també ha explicat que no ha calgut fer cap actuació de desallotjament o confinament de veïns perquè la flama "està controlada" però si ha fet una crida perquè es quedin a casa mentre actuen els serveis d'emergència.