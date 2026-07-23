Afectacions al servei de Rodalies per l'esfondrament a Vallbona: talls parcials i serveis alternatius

El nou esfondrament a Rodalies per les obres de soterrament de les vies de Montcada tornen a impedir la normalitat a la xarxa i, des d'aquest dijous, les línies R2 Nord, R2 i R11 funcionaran de manera parcial i amb algunes variacions. Rodalies avisa que no hi ha data per a la recuperació del funcionament habitual i, per això, reforçarà el personal d'informació i seguretat a Montcada i Reixac-Manresa, Montcada i Reixac, Clot, Sant Andreu i Granollers Centre mentre duri la incidència.
La incidència consisteix en un esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Vallbona, que ha engolit una grua de grans dimensions i altra maquinària pesant de les obres. No consta que l'incident hagi causat ferits ni afectacions d'habitatges pròxims a la zona.
Al seu torn, tècnics d'Adif s'han desplaçat fins a l'indret per analitzar les causes, com també l'abast de l'esfondrament i l'estabilitat del terreny. Segons han informat en una atenció als mitjans, l'empresa controlarà a partir d'ara cada 24 hores si hi ha moviments a la zona. Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, ha qualificat la situació "de normalitat dins les circumstàncies". i l'auscultació periòdica de la zona ha de determinar, però, si hi ha algun tipus de moviment arran de l'ensorrament. Mentrestant, així queda el mapa de Rodalies a partir d'aquest dijous:
R2 Nord i l'R2: trams tallats i alternatives
Pel que fa a l'R2 Nord i l'R2, oferiran servei ferroviari entre Maçanet-Massanes i Montcada i Reixac. Aquí es podrà fer transbordament a la línia R4 en direcció a Martorell-Vilafranca-Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns cinc minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona Sants. Els serveis de les línies amb destinació a l'aeroport i a Castelldefels iniciaran a l'estació de Sant Andreu.
R11: punts amb servei alternatiu per carretera
Pel que fa a la línia R11, s'oferirà el servei ferroviari habitual entre Cerbère / Portbou i Granollers Centre. A partir d'aquí hi haurà servei alternatiu per carretera, que serà directe entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal, amb horaris coordinats amb les sortides i arribades dels trens. Els usuaris de l'R11 també podran optar pels trens de l'R2 Nord i R2 entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac.
Altres afectacions
A banda de les tres línies esmentades, que acumulen el gruix de les afectacions, els viatgers de Girona i Figueres també hauran d'adaptar-se a la nova situació. De fet, s'encaminaran als serveis Avant a Barcelona Sants, alhora que es reforçaran les places dels serveis Avant entre Figueres Vilafant-Girona-Barcelona Sants.