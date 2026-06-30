Així serà la nova xarxa de Rodalies i Regionals: noves línies, perllongacions i millors freqüències

Quan es parla de la xarxa de Rodalies s'acostuma a pensar en vies, catenàries i trens. Però més enllà de la infraestructura -que aquest 2026 ha patit la pitjor crisi de la història-, també hi ha l'organització dels serveis: línies, transbords i freqüències. La Generalitat, després d'anys de treball, ha presentat aquest dimarts el nou pla de serveis ferroviaris en l'horitzó 2030-2040. Preveu 35 actuacions amb perllongament de línies, creació de noves i freqüències més altes i regulars, de les quals una desena s'haurien d'executar a curt termini. Curiosament, només hi apareix la primera fase del Tren Orbital -entre Granollers i Sabadell-, fet que contradiu el cronograma presentat fa poques setmanes.
Tres nivells de serveis ferroviaris
El pla -que no s'havia dissenyat mai a Catalunya- pretén convertir el tren en l'element estructurant de la mobilitat i es posa com a gran objectiu millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei, un fet que contrasta amb la situació actual de la xarxa. “Si no funciona, no hi ha confiança dels ciutadans. L'actual sistema de Rodalies treballa al límit”, ha admès la consellera Sílvia Paneque que ha receptat més coordinació, més inversió i més manteniment per superar-ho. Quantitativament, preveu assolir el milió de viatgers l'any 2040, més del doble que els actuals 455.000.
Un dels pilars del nou pla és un canvi en la manera de programar els horaris. Els serveis seran sempre amb unes "cadències regulars i repetitives, fàcils de recordar per al passatger”, segons defensa el Departament de Territori. A més, es crearan els denominats nodes de correspondència totals, estacions on confluiran un gran nombre de línies: Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Maçanet.
De fet, la xarxa es pretén estructurar en tres nivells:
- Estructurants: connexions ràpides d'abast nacional que podran circular tant per la xarxa convencional com per la d'alta velocitat amb cadències entre 30 minuts i 2 hores que es mantindran iguals tant en dies laborables com festius així com a les hores punta i vall. En aquest àmbit s'inclouen des del Lleida-Barcelona al nou servei Reus-Girona així com línies actualment amb servei molt precari com Lleida-Terrassa o la Tor de Carol-l'Hospitalet. "La Generalitat vol assumir les competències de l'alta velocitat regional", ha assegurat Manel Nadal, secretari de Mobilitat.
- Rodalia: mobilitat diària per connectar les ciutats de referència -Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida- amb les àrees d'influències.
- Suburbans: alta freqüència i capacitat per a viatges curts en àmbits urbans densos.
Entre les novetats, hi ha la creació de noves línies -com la polèmica R-Aeroport- o l'allargament d'actuals com l'R1 fins a Cerdanyola Universitat. També es pretenen crear serveis semidirectes així bifurcar l'RG1 des de Girona tant cap a Blanes com a Sant Celoni. La millora de les freqüències entre Tarragona i Reus -un tren cada 15 minuts- i entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders -cada mitja hora- així com les connexions amb altres punts dels Països Catalans: Perpinyà, Montsó i Vinaròs formen part de la trentena d'actuacions a desenvolupar tant a curt termini -2027-2028- com en els horitzons 2030, 2035 i 2040.
De fet, per a finals de dècada es pretén instaurar la nova línia R88 -entre Reus i Girona sense passar per Barcelona-, allargar l'R8 fins a Vilafranca o estendre les línies de Rodalies de Tarragona fins a Vilanova. A encara més llarg termini, l'R3 inclouria un servei regional anomenat R33 per connectar de manera més eficient Barcelona amb Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per altra banda, l'R-Aeroport s'allargaria fins a Terrassa amb l'horitzó 2040, malgrat que l'acord amb els Comuns era una dècada abans: "Es prolongarà quan sigui possible fer-ho", apunten fonts de Territori.
L'R11 des de Figueres i Girona també arribaria a l'aeroport mentre que entraria en servei la primera fase del tren orbital (R9) entre Terrassa i Granollers. En canvi, no hi apareixen la resta de fases malgrat que el cronograma presentat situava la posada en servei entre 2037 i 2041. "És un document que no està tancat sinó que espera ser millorat", ha advertit el secretari Manel Nadal.
Canvis previstos a implementar durant l’any 2027 i 2028
- R1: perllongament a Cerdanyola Universitat des de Mataró passant pel Baix Llobregat
- R2: implantació de nous serveis semidirectes
- R3: millora de fiabilitat i temps de viatge
- R4: canvi de capçaleres per més fiabilitat
- RA: entrada en servei de la R-Aeroport d’FGC pel nou ramal
- R13, R14, R15, R16, R17: millora dels regionals del sud (fase 2)
- RL3 i RL4: Millora de freqüències i entrada FGC
- RT2: perllongament a Vilafranca de la línia amb origen a Montblanc i Tarragona
Canvis previstos a implementar-se fins a l’any 2030
- R8: duplicació de freqüència i extensió a Vilafranca del Penedès
- R11: millora dels regionals del nord.
- R88: nou servei regional Reus-Girona pel Vallès
- RG1: duplicació de freqüència RG1.
- RT1 i RT2: millora de freqüències i perllongament a Vilanova i la Geltrú.
- Avant: millora dels serveis Avants
Canvis previstos a implementar-se fins a l’any 2035
- R1: increment de freqüència
- R11: millora servei amb un tren cada 30 minuts sempre
- R13 i R14: Més servei amb un tren cada hora a cada tram.
- R15: millora servei amb un tren cada 30 min sempre
- R88: millora servei amb un tren cada 2 hores
- RG1: millora servei amb un tren cada 30 minuts en hora punta i perllongament a Sant Celoni
- RT1 i RT2: Millora servei a un servei cada 30 min en hora punta
- Avant: millora servei Avant amb més circulacions
Canvis previstos a implementar-se fins a l’any 2040:
- R2: increment de freqüència.
- R3 i R33: Increment de freqüència i serveis semidirectes (R33).
- R4: implantació de serveis semidirectes.
- RA: perllongament R-Aeroport fins a Terrassa
- R7 i R8: millora del servei
- R9: entrada en servei de la fase 1 Terrassa-Granollers del Tren Orbital
- R11: perllongament a l’Aeroport de Barcelona-el Prat.
- R16: millora servei amb un tren cada hora
- R88: millora servei amb un tren cada hora
- RT1: perllongament a Montblanc i Valls (des de Reus).
- RL1, RL2, RL3 i RL4: millora horaris i increment freqüències.
- RL5, R18 i R19: Implantació de nous serveis transfronterers amb la Franja, País Valencià i Catalunya Nord
- Avant: implantació total dels nous serveis Avant