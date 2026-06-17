Els usuaris de Rodalies diuen prou: «El Govern no entén la realitat ni magnitud del problema»

Sis mesos després de l'accident de Gelida, la xarxa de Rodalies -ara sí- comença a recuperar una certa normalitat. La recuperació íntegra de l'R8 deixa l'R3 com l'única gran línia amb talls no programats. Ara bé, els problemes de retards, limitacions de velocitat, avaries i incidències persisteixen fins al punt que els usuaris han tornat a dir prou: “El Govern no entén la realitat ni magnitud del problema”. Aquest dimecres, en un comunicat signat per les deu plataformes existents, han reclamat al Departament de Territori substituir els actuals interlocutors: el secretari Manel Nadal i Rafael Moya, cap de gabinet de la consellera Sílvia Paneque.
“Calen compromisos clars i solucions efectives”
Arran del fatídic accident de Gelida del passat 20 de gener, es va acordar la celebració d'una reunió setmanal entre la conselleria i representants dels usuaris. “Vam agrair la comunicació immediata dels dies de crisi, però després de sis mesos, creiem que la dinàmica de la interlocució s’ha degradat fortament”, denuncien les plataformes en un dur comunicat enviat aquest dimecres.
Consideren que aquestes trobades han esdevingut inútils. “No es tracta de fer reunions per prendre nota, ni d'escoltar una vegada i una altra les mateixes queixes, els mateixos retards, les mateixes incidències i les mateixes reclamacions”, expliquen els portaveus de les plataformes. En aquest sentit, carreguen contra l'executiu per “no entendre la realitat ni la magnitud del problema”. Reclamen “compromisos clars i solucions efectives” per aconseguir una xarxa ferroviària digna.
“Abans de Gelida la situació ja era crítica”, denuncia Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, en declaracions a Nació. En aquest sentit, considera que “ja n'hi ha prou” de marcar la situació prèvia al 20 de gener com un escenari de normalitat. “S'intenta blanquejar la situació explicant que es fan unes reunions que no serveixen per a res”, afegeix.
Demanen canviar els interlocutors
Ara bé, els retards i els horaris que no es compleixen van més enllà dels trens. Les plataformes denuncien que també passa amb les reunions: canvis en les cites, demores i absències dels responsables convocats. “Aquesta manera de procedir no contribueix a generar la confiança ni la credibilitat que la situació exigeix”, lamenten.
En aquest context, més enllà de reformular el format de les reunions, exigeixen canviar els interlocutors. Concretament, segons ha pogut saber Nació, consideren que s'haurien de substituir les dues persones que se n'encarreguen actualment. Es tracta de Manel Nadal, secretari de Mobilitat, així com Rafael Moya, cap de gabinet de la consellera. Aquest darrer, va assumir aquesta tasca arran de la renúncia d'Enric Pérez -assessor i regidor de Ripoll- arran de la polèmica per l'aprovació del pressupost de Ripoll. Les diverses fonts consultades coincideixen que amb aquest canvi, la interlocució ha empitjorat de manera molt substantiva.
Menys reunions i més efectives
Sis mesos després de l'inici de la pitjor crisi de la història de Rodalies, les plataformes reclamen un canvi de format en la relació amb Territori i Rodalies Catalunya. En aquest sentit, aposten per menys reunions, per respectar els horaris, per garantir la presència dels responsables i per disposar d'una “interlocució bilateral i directe”. No posen cap nom sobre la taula -consideren que això és una decisió de Territori-, però sí que reclamen que sigui algú que conegui realment la situació dels trens, en un paper que temps enrere havia jugat Antonio Carmona abans del seu breu pas com a director de Rodalies.
El comunicat està firmat per les 10 plataformes d’usuaris de trens de Catalunya:
- Dignitat a les Vies
- Salvem R2 Nord
- Perquè no ens fotin el tren
- Trens Dignes Ebre-Priorat
- Plataforma d’usuaris l’R8 Existeix
- Propera parada: Valls
- Defensem el Tren de l'Empordà
- Plataforma d'usuaris i usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat
- Usuaris Avant Catalunya Proximitat
- Associació per la Promoció del Transport Públic