Renfe relleva Antonio Carmona com a director de Rodalies

Renfe ha substituït el director de Rodalies, Antonio Carmona, que ha passat a ser representant institucional i portaveu de l'empresa a Catalunya. Així ho ha avançat La Vanguardia aquest dimarts i ho ha pogut confirmar l’ACN de fonts de l’operadora. La companyia, dependent del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, ha escollit Josep Enric García Alemany per rellevar Carmona.

García Alemany era el director operatiu de Rodalies, càrrec per al qual el van nomenar el març d’enguany i va suposar limitar la presa de decisions de Carmona al capdavant de Rodalies. L’arribada d’Alemany estava emmarcada en el pla d’acció engegat per Renfe amb mesures urgents per millorar substancialment la qualitat del servei ferroviari a Catalunya.

Sobre aquest cessament, Carmona ha assenyalat aquest dimarts al matí que són "canvis que es produeixen a les empreses" i ha afegit que ara es podrà centrar és en la part institucional i en la comunicació amb ajuntament, plataformes i la Generalitat, a més d'exercir de portaveu de la companyia davant dels mitjans de comunicació.

Carmona ho ha dit des de l'accident entre un tren i un camió en el tram de l'R3 entre Sant Miquel de Balenyà i els Hostalets de Balenyà. El xoc s'ha produït a baixa velocitat i no ha causat ferits. Mentrestant la circulació de l'R3 es troba interrompuda entre Vic i Centelles i s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera.

La substitució de Carmona arriba uns mesos després que Renfe fes els primers passos per rellevar-lo internament. El 28 de març passat, després d'un ple monogràfic en el qual el Govern es va enfrontar a una oposició molt crítica pels episodis de retards, trens aturats, vagues i mal funcionament del servei de Rodalies, Renfe va decidir apartar "de facto" Carmona i García Alemany era qui s'encarregava de les converses entre la companyia i la Generalitat.