Els Mossos alerten d'una nova estafa a través de missatgeria mòbil que t'incita a fer clic en un enllaç fraudulent fent creure que has guanyat un premi. Els ciberestafadors es fan passar per un supermercat -com en el cas de la imatge on simula ser Lidl-, una botiga, una plataforma digital o de compra i envien un missatge a través dels SMS en què et diuen que has sigut seleccionat com a guanyador d'un premi especial com poden ser productes de la botiga.
De seguida, i al mateix missatge, et diuen que si vols rebre el premi has de fer clic en un enllaç que t'ofereixen. A través d'aquest, et dirigeixen a pàgines web falses que, segurament, et demanen dades bancàries o personals per fer l'ingrés del premi metàl·lic o l'enviament dels productes.
Però tot açò és una estafa per aconseguir les teves dades i, si ofereixes aquesta informació privada, pots posar en risc el teu compte bancari.
Els Mossos recomanen prudència davant aquests enllaços i recomanen no facilitar dades personals ni bancàries.
Consells per evitar una estafa
Els ciberdelinqüents solen posar el focus en la informació bancària, ja que és la manera més ràpida d'obtenir diners, o en les contrasenyes que permeten suplantar la identitat; però també busquen informació mèdica, ja que es paguen molt millor al mercat negre.
És per això que des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es recomana revisar bé qui envia els missatges, no clicar en cap enllaç sense confirmar abans l'adreça URL i no confiar en cap missatge ni número de telèfon que et demana qualsevol dada de manera urgent i en un temps limitat. I sobretot, si hi ha qualsevol dubte sobre el contingut o l'emissor del missatge, sempre és preferible consultar amb la plataforma original o buscar en Internet casos similars de possible estafa.