31 de desembre de 2025

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Comprovar la Grossa de Cap d'Any 2025: tots els números premiats

Consulta quins són els dècims agraciats a la rifa de la loteria catalana

Publicat el 31 de desembre de 2025 a les 05:31

Nació posa a la teva disposició un servei de comprovació en temps real dels premis de la Grossa de Cap d'Any 2025. Aquí, s'ofereix la cobertura minut a minut del sorteig de la Grossa de Cap d'Any! S'actualitza la informació referent als números guanyadors tan aviat com estiguin disponibles, per tant, es recomana estar alerta i tenir el portal obert en tot moment per no perdre cap detall rellevant. Pots fer servir la taula que oferim per verificar si els teus bitllets han sigut premiats, i en cas afirmatiu, l'import del premi corresponent.

Categoria premis Coincidències Bitllets guanyadors Premi per bitllet
1r premi

XXXXX

 35 200.000 €

XXXXX-

Número anterior

 35 2.000 €

XXXXX+

Número posterior

 35 2.000 €

-XXXX

Quatre últims números

 315 1.000 €

--XXX 

Tres últims números

 3.150 250 €

---XX

Dos últims números

 31.500 35 €

----X

Últim número

 315.000 10 €
2n premi

XXXXX

 

 35 65.000 €

XXXXX-

Número anterior

 35 650 €

XXXXX+

Número posterior

 35 650 €

-XXXX

Quatre últims números

 315 300 €

--XXX 

Tres últims números

 3.150 75 €

---XX

Dos últims números

 31.000 25 €
3r premi

XXXXX

 

 35 30.000 €

XXXXX-

Número anterior

 35 500 €

XXXXX+

Número posterior

 35 500 €

-XXXX

Quatre últims números

 315 200 €

--XXX 

Tres últims números

 3.150 35 €

---XX

Dos últims números

 31.500 20 €
4t premi

XXXXX

 

 70 10.000 €

XXXXX-

Número anterior

 70 200 €

XXXXX+

Número posterior

 70 200 €

-XXXX

Quatre últims números

 630 100 €

--XXX 

Tres últims números

 6.300 30 €

---XX

Dos últims números

 63.000 15 €
5è premi

XXXXX-

Número anterior

 105 5.000 €

XXXXX+

Número posterior

 105 150 €

97343

 105 150 €

-XXXX

Quatre últims números

 945 75 €

--XXX 

Tres últims números

 9.450 25 €

---XX

Dos últims números

 94.500 10 €
