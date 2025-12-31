Comprovar la Grossa de Cap d'Any 2025: tots els números premiats

Nació posa a la teva disposició un servei de comprovació en temps real dels premis de la Grossa de Cap d'Any 2025. Aquí, s'ofereix la cobertura minut a minut del sorteig de la Grossa de Cap d'Any! S'actualitza la informació referent als números guanyadors tan aviat com estiguin disponibles, per tant, es recomana estar alerta i tenir el portal obert en tot moment per no perdre cap detall rellevant. Pots fer servir la taula que oferim per verificar si els teus bitllets han sigut premiats, i en cas afirmatiu, l'import del premi corresponent.
|Categoria premis
|Coincidències
|Bitllets guanyadors
|Premi per bitllet
|1r premi
|
XXXXX
|35
|200.000 €
|
XXXXX-
Número anterior
|35
|2.000 €
|
XXXXX+
Número posterior
|35
|2.000 €
|
-XXXX
Quatre últims números
|315
|1.000 €
|
--XXX
Tres últims números
|3.150
|250 €
|
---XX
Dos últims números
|31.500
|35 €
|
----X
Últim número
|315.000
|10 €
|2n premi
|
XXXXX
|35
|65.000 €
|
XXXXX-
Número anterior
|35
|650 €
|
XXXXX+
Número posterior
|35
|650 €
|
-XXXX
Quatre últims números
|315
|300 €
|
--XXX
Tres últims números
|3.150
|75 €
|
---XX
Dos últims números
|31.000
|25 €
|3r premi
|
XXXXX
|35
|30.000 €
|
XXXXX-
Número anterior
|35
|500 €
|
XXXXX+
Número posterior
|35
|500 €
|
-XXXX
Quatre últims números
|315
|200 €
|
--XXX
Tres últims números
|3.150
|35 €
|
---XX
Dos últims números
|31.500
|20 €
|4t premi
|
XXXXX
|70
|10.000 €
|
XXXXX-
Número anterior
|70
|200 €
|
XXXXX+
Número posterior
|70
|200 €
|
-XXXX
Quatre últims números
|630
|100 €
|
--XXX
Tres últims números
|6.300
|30 €
|
---XX
Dos últims números
|63.000
|15 €
|4t premi
|
XXXXX
|70
|10.000 €
|
XXXXX-
Número anterior
|70
|200 €
|
XXXXX+
Número posterior
|70
|200 €
|
-XXXX
Quatre últims números
|630
|100 €
|
--XXX
Tres últims números
|6.300
|30 €
|
---XX
Dos últims números
|63.000
|15 €
|5è premi
|
XXXXX-
Número anterior
|105
|5.000 €
|
XXXXX+
Número posterior
|105
|150 €
|
97343
|105
|150 €
|
-XXXX
Quatre últims números
|945
|75 €
|
--XXX
Tres últims números
|9.450
|25 €
|
---XX
Dos últims números
|94.500
|10 €
|5è premi
|
XXXXX
|105
|5.000 €
|
XXXXX-
Número anterior
|105
|150 €
|
XXXXX+
Número posterior
|105
|150 €
|
-XXXX
Quatre últims números
|945
|75 €
|
--XXX
Tres últims números
|945
|25 €
|
---XX
Dos últims números
|94.500
|10 €
|5è premi
|
XXXXX
|105
|5.000 €
|
XXXXX-
Número anterior
|105
|150 €
|
XXXXX+
Número posterior
|105
|150 €
|
-XXXX
Quatre últims números
|945
|75 €
|
--XXX
Tres últims números
|9.450
|25 €
|
---XX
Dos últims números
|94.500
|10 €