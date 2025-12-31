El 01379, primer premi de la Grossa de Cap d'Any 2025

La Grossa de Cap d'Any ha tornat a repartir sort en la seva 13a edició. Enguany, el primer premi ha estat pel 01379 i ha tocat íntegrament a El Vendrell, la capital del Baix Penedès. Cada bitllet d'aquest número ha rebut 200.000 euros i, per tant, els guanyadors han estat agraciats amb 20.000 euros per cada euro jugat. A més, els bitllets que acabin en 9, com el primer premi, recuperaran els 10 euros jugats. Així, el sorteig ja ha deixat el premi més important, mentre que la resta han esquitxat bona part del territori català.
El primer premi s'ha venut íntegrament en un estanc de El Vendrell. Els seus treballadors han assegurat a 3CatInfo que els dècims s'han venut entre els habitants del poble, principals clients de l'estanc i que mai havien repartit un premi tan gros. De fet, El Vendrell ha estat sens dubte la localitat més afortunada de la Grossa d'enguany, perquè també hi ha tocat un quart premi -el 15376-.
El segon premi ha quedat més repartit, entre Santa Coloma de Cervelló i Girona, i el tercer ha beneficiat a Parets del Vallès. Com ja va passar amb la Loteria de Nadal de fa una setmana, l'àrea metropolitana ha tornat a repartir premis. Dos cinquens han caigut al Prat de Llobregat i a Barcelona. La Grossa també ha somrigut a municipis més petits com Campdorà (Girona) i d'altres més grans -Súria i Gelida- han tingut dos cinquens premis.
Tots els premis de la Grossa de Cap d'Any 2025
- Segon premi: 92574. Són 65.000 € per bitllet o 6.500 € per euro jugat, i ha caigut a Santa Coloma de Cervelló i Girona.
- Tercer premi: 73762. Són 30.000 € per bitllet o 3.000 € per euro jugat, i ha caigut a Parets del Vallès i també s'ha venut per internet.
- Quart premi: 15376. Són 10.000 € per bitllet o 1.000 € per euro jugat, i ha caigut a Palau-Solità i Plegamans i El Vendrell i també s'ha venut per internet.
- Quart premi: 29181. Són 10.000 € per bitllet o 1.000 € per euro jugat, i ha caigut a Cambrils i Campdorà.
- Cinquè premi: 68675. Són 5.000 € per bitllet o 500 € per euro jugat, i ha caigut a Gelida.
- Cinquè premi: 20005. Són 5.000 € per bitllet o 500 € per euro jugat, i ha caigut a Barcelona.
- Cinquè premi: 34006. Són 5.000 € per bitllet o 500 € per euro jugat, i ha caigut al Prat de Llobregat i Súria.