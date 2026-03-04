La Casa Blanca assegura que Espanya accepta «cooperar militarment» amb els EUA i la Moncloa ho nega

La Casa Blanca diu que el govern espanyol ha acordat cooperar amb l'exèrcit dels Estats Units. Unes hores després que el president espanyol Pedro Sánchez entonés el "no a la guerra" per mantenir el pols a Trump, així ho assegura ara la secretaria de premsa, Karoline Leavitt: "Tinc entès que s'està coordinant aquesta qüestió amb Espanya". Per la seva banda, però, la Moncloa desmenteix que això sigui cert. Aquest dimecres, Donald Trump va amenaçar de tallar les relacions comercials amb l'Estat arran de la negativa de la Moncloa a cedir les bases militars de Rota i Morón.
"Tinc entès que, en les últimes hores, han acordat cooperar amb l'exèrcit estatunidenc", ha dit la portaveu de la Casa Blanca. D'altra banda, Leavitt també ha assenyalat que espera "que tots els aliats" cooperin en aquesta missió, tot assegurant que l'Iran no només és una "amenaça" per als Estats Units, sinó per a tot el continent europeu.
Pocs minuts després, el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha desmentit fermament les paraules de Leavitt en declaracions a la SER: "No tinc gens de ganes ni temps per especular. La nostra posició sobre l'ús de les bases no ha canviat en absolut". Preguntat sobre altres qüestions com si el govern espanyol tem que Trump faci realitat la seva amenaça, Albares ho ha negat amb més qüestions: "Per què hauria de témer un país com Espanya? Per què hauria de témer un país que el que fa es defensar el dret internacional, buscar la pau i l'estabilitat a l'Orient Mitjà i a la resta del món?".
Tot i les declaracions contradictòries, aquesta tarda sí que hi ha hagut una trobada entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, i l'ambaixador dels EUA a Espanya, Benjamin Leon. En aquesta, Robles ha reafirmat el "compromís" d'Espanya amb la pau "tal com queda patent en les diferents missions i desplegaments sota bandera de l'OTAN, l'ONU o la Unió Europea" i ha fet èmfasi en la "fiabilitat" de l'Estat com a soci de l'OTAN i el "compromís" amb la pau.
El "no a la guerra"
Tot just aquest matí, Sánchez ha comparegut a la Moncloa i ha insistit que no comparteix de la intervenció militar a l'Iran. El líder del PSOE ha recordat què va passar a l'Iraq fa dues dècades i s'ha mostrat en contra del règim dels aiatol·làs. Al mateix temps, ha fet una crida a mantenir la legalitat internacional que el país nord-americà s'ha saltat per bombardejar, des de dissabte, un règim que ha perdut els seus principals líders.