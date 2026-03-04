Què s'hi juga l'economia catalana amb l'amenaça comercial de Trump

“No sabem si Donald Trump complirà les seves soflames per trencar les relacions comercials amb Espanya , però si les compleix, l’economia catalana serà la més afectada de l’estat espanyol”. Qui fa aquest advertiment és Xavier Torrens, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona (UB). Aquest politòleg i sociòleg és un dels millors experts en la societat nord-americana.
El darrer exabrupte del president dels Estats Units amenaçant amb una guerra comercial contra els productes espanyols ha generat inquietud en el món econòmic, malgrat que la consigna és de mantenir la tranquil·litat. Així s'ha expressat el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, qui, amb tot, ha expressat “la profunda preocupació davant de la possibilitat de que els Estats Units bloquegin les seves relacions comercials amb Espanya i Catalunya”.
La relació comercial entre Catalunya i els Estats Units és rellevant. Segons dades d’Acció, actualitzades aquest mateix dimecres, un 25,2% de les exportacions d’Espanya als Estats Units el 2025 són catalanes. Com ho són el 17,5% de les importacions. El volum de negoci entre Catalunya i els Estats Units va ser de 9.239,8 milions d’euros, l’any passat. Una mica més, això sí, que l’any 2024 per la incertesa que vas provocar les mesures aranzelàries de Trump.
Oli, vi i cava, els més afectats
Les exportacions als Estats Units van suposar unes vendes de 4.205 milions. Per sectors, els productes farmacèutics van liderar amb 685 milions (16,3%), seguit de la maquinària amb 560 milions (13,3%) i la perfumeria i la cosmètica amb 523 milions (12,4%). Si anem a productes concrets, Torrens assenyala l’oli d’oliva, els vins i els caves com a principals afectats. El professor de la UB assenyala un aspecte que pot mitigar l’impacte: “Dels productes provinents de la UE és difícil destriar la procedència i això pot ser una taula de salvació. Però si no és així, l’economia catalana en sortirà perjudicada”.
Per Torrens, “Pedro Sánchez ha seguit una lògica política que pot ser vista de manera positiva per una part de la societat: sortir de la lògica de la guerra i afermar el suport de Sumar i les forces més a l’esquerra". Ara bé, el professor també assenyala que hi ha una "lògica exterior", l'enfocament "realista". "S'ha de mesurar el poder que es té. I en cas de xoc comercial, el poder d’Espanya és poc", diu.
En terreny desconegut
Joan Ribas Tur és un economista i coordinador de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) de la UPF. Dibuixa l'actual escenari com d'una gran "incertesa" i explica de manera gràfica el que està representant l'administració nord-americana: "Vaig escriure durant el seu primer mandat que Trump era com aquell pinxo en un grup escolar d'excursió que feia maleses al campament. Però ara ens trobem amb un bulldozer que no ha tingut manies per escometre contra uns aliats propers com els canadencs".
Ribas Tur explica que "ni l'economia espanyola és rellevant per als Estats units ni la nord-americana per Espanya. Si Espanya exporta per 16.000 milions als Estats Units, els nord-americans ho fan a l'estat espanyol per 30.000 milions. Però el cert és que si es concretés l'amenaça, la més perjudicada seria Espanya, que té un PIB més reduït". Fa un matís: "Estem parlant d'exportacions de béns, des de l'oli a la farmàcia. Les exportacions de serveis, del turisme a la consultoria, són a banda".
Per aquest acadèmic de la Pompeu Fabra, "tot pot empitjorar si es va a un conflicte llarg a l'Iran". "Si la guerra s'allarga, aleshores ens trobaríem amb un xoc d'oferta de llibre, és a dir, si el 20% de la producció de gas i petroli queda col·lapsat, s'incrementaran els preus i entraríem en terreny desconegut. No es podria descartar una recessió global", assenyala.
De moment, "declaracions en calent"
El secretari general del Col·legi d'Economistes, Àngel Hermosilla, intenta posar un punt d'optimisme a la situació: "Aquí encara hem de veure moltes pantalles. Fins ara, estem parlant d'unes declaracions en calent. Si es confirma l'amenaça trumpiana, patirem tots, els primers el sector químic i alimentari". Per Hermosilla, el més preocupant en les primeres hores va ser l'aparent solitud espanyola: "Però la Comissió Europea i França han sortit per fer costat a Espanya i això és important. També cal esperar pressions d eles companyies nord-americanes que exporten a Espanya en contra de les paraules de Trump. Hem d'esperar"."