Collboni passa comptes: el 2025 va excutar el 96,4% del pressupost promès a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha tancat el 2025 amb una execució del 96,4% del pressupost. L'any passat el consistori va realitzar una despesa no financera de 3.648 milions d'euros en inversions i despesa corrent, un 3,4% més que en l'exercici anterior. En concret, en l’àmbit de la inversió (capítols 6 i 7), es van invertir 654 milions d'euros, amb una execució del 95%. Per al consistori, la liquidació de l'any passat – 3.922,7 milions afegint-hi les modificacions del pressupost prorrogat- constata "la solvència econòmica" dels comptes i la capacitat de transformar el pressupost en actuacions concretes. Així mateix, l'Ajuntament torna a tancar l’exercici en positiu, amb un superàvit de 51,8 milions. L'endeutament se situa en el 25,5%.
Pel que fa al període mitjà de pagament a proveïdors es manté en 21,6 dies, per sota de l’objectiu màxim de 30 dies que estableix l'Ajuntament. "Invertim més que mai, tenim una bona execució pressupostària i paguem més ràpid que mai", ha indicat el tinent d'Economia i Hisenda, Jordi Valls.
En detall, i per capítols, pel que fa a la despesa corrent (capítols 2 i 4), s'han executat 2.406 milions, amb un grau d’execució del 96%, també superior al dels exercicis anteriors. De la seva banda, l’endeutament es retalla respecte de l’any anterior i se situa en 942,4 milions, per sota dels 1.035,7 del 2024. En relació amb els ingressos corrents, el deute representa el 26%, per sota del límit intern del 35% que es fixa l’Ajuntament. Això confirma, segons el consistori, un marge ampli per seguir finançant inversions sense comprometre l’equilibri financer.
L’elevat nivell d’execució pressupostària també es trasllada als principals operadors municipals, que han dut a terme la pràctica totalitat de la despesa i inversió prevista. Per ordre, encapçala el llistat BIMSA amb 315 milions d'euros (el 48% de l'execució), seguit de 53 milions en el cas de l'Institut Municipal d'Urbanisme (8%) i el Consorci d'Educació (8%). Aquí s'hi inclouen per exemple les inversions a les escoles i el Pla Clima.
Valls destaca la bona gestió financera
Valls ha destacat que és un "màxim històric de volum pressupostari executat" i ha indicat que un 96,4% és "una xifra molt alta" superior als últims tres exercicis. Això implica, ha subratllat, 1.000 milions d'euros més executats -respecte el 2019- i convertir el pressupost en "una realitat".
Valls ha assegurat que les finances mostren que és un Ajuntament amb una capacitat "molt important" i una situació "estable i positiva" que permet afrontar volums d'inversió molt elevats. A més a més, ha destacat en positiu la reducció de l'endeutament, que aquest any se situa en el 25,5%, per sota del prop del 30% dels darrers anys. Per tot plegat, ha apuntat que és un consistori "ben gestionat i en equilibri".
La gerent Laia Claverol ha explicat que un 90% de l'endeutament prové del sistema bancari i ha destacat el pes de la banca europea, que finança una part important de la inversió, així com la banca ètica.
Claverol també ha fet valdre que al llarg del 2025, les tres principals agències de qualificació han millorat el ràting de Barcelona, situant-lo per sobre del ràting sobirà d’Espanya pel que fa al perfil creditici intrínsec.
D'altra banda, Valls ha recordat que el pressupost del 2025 era prorrogat de l'any anterior i ha explicat que el diferencial entre el pressupost inicial i el final de 3.922 milions d'euros s'explica per la incorporació dels increments de les transferències de l'Estat i l'aplicació de les ordenances fiscals del 2025.
Impactes per la caiguda dels fons europeus i la situació a l'Orient Mitjà
De cara al 2026, Valls ha indicat que el pressupost ordinari pot anar a una xifra de 4.184 milions i la voluntat també és executar-la i mantenir un grau d'execució similar. Claverol ha indicat que l'avantprojecte del 2026 i el pressupost definitiu té un volum d'inversió similar al dels anys 2024 i 2025 tot i la caiguda de fons europeus. "Vol dir que amb recursos propis estem també mantenint un nivell d'inversió important", ha assegurat.
"Les previsions són que liquidem amb un volum d'inversió de rècord històric igual que amb aquests últims, sense l'efecte directe dels fons europeus que acabaran a meitat de l'exercici, tot i que aquest any encara els tenim en execució", ha conclòs.
D'altra banda, Valls ha avisat que tothom està afectat pel que passarà a l'Orient Mitjà i ha avisat que hi haurà afectacions que també podran tenir impacte per a Barcelona i l'administració. Per exemple, ha situat que l'activitat comercial i la importació serà molt més cara, viatjar també i el petroli i el gas també i que la connexió amb Àsia serà més complicada. Amb tot, també ha matisat que l'Ajuntament ho gestionarà, igual que ja ha gestionat situacions complexes com la covid-19 o la guerra d'Ucraïna.