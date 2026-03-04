Mor la tercera persona sensesostre als carrers de Badalona des de principis d'any

Un home de 52 anys ha aparegut mort a la plaça Elisa Reverter de Badalona, on viva al ras. És el tercer sensesostre mort des de principis d'any a la ciutat, després dels que van aparèixer al carrer Torres i Bages, al gener, i al carrer Ferrer Bassa, al febrer. Segons ha explicat l'Ajuntament de Badalona, l'home mort aquest dimecres havia rebutjat en diverses ocasions l'ajuda de Serveis Socials.
L'entitat Badalona Acull lamenta que la vida al carrer "mata" i retreu a l'Ajuntament de Badalona que "segueixi negant la necessitat d'un alberg" a la ciutat, després del tancament de Can Bofí Vell, el 2024. En aquest sentit, l'entitat exigeix a l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, que "compleixi amb la seva obligació" i obri un espai per donar servei a les persones que dormen al carrer: "Quants morts més hi ha d'haver?", es pregunta Badalona Acull, que lamenta que el govern municipal del PP "criminalitza" la pobresa.
Un pla de xoc contra el sensellarisme amb 30 milions d'euros
En el marc de la negociació dels pressupostos a la Generalitat, el PSC i els Comuns tenen una nova entesa: el Govern es compromet a desplegar un pla de xoc contra el sensellarisme, dotat amb un mínim de 30 milions d'euros, aquest mateix any 2026. Segons ha pogut saber Nació, l'acord se centraria a millorar l'atenció social a escala de país tant pel que fa a les persones que dormen al carrer com pel que fa al fenomen dels assentaments de barraques.