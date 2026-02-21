Troben un sensellar mort entre cartons al carrer a Badalona

Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest migdia una persona sense llar morta al mig del carrer, a Badalona. Una veïna que passejava pel carrer ha sigut qui ha avisat que hi havia un home estès entre cartons. Estava al mateix lloc on l'home dormia habitualment, a la confluència entre el carrer de Ferrer Bassa i la Riera Canyadó –tot just a tocar de la comissaria dels Mossos de Badalona–. La policia ha rebut l'avís de la veïna cap a la una del migdia i s'ha desplaçat fins a l'assentament de l'home. Els agents han descartat que sigui una mort criminal, ja que el cos no presentava signes de violència.
L'entitat Badalona Acull lamenta que la vida al carrer "mata" i retreu a l'Ajuntament de Badalona que "segueixi negant la necessitat d'un alberg" a la ciutat, després del tancament de Can Bofí Vell, el 2024. En aquest sentit, l'entitat exigeix a l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, que "compleixi amb la seva obligació" i obri un espai per donar servei a les persones que dormen al carrer: "Quants morts més hi ha d'haver?", es pregunta Badalona Acull, que lamenta que el govern municipal del PP "criminalitza" la pobresa.
També s'ha pronunciat al respecte el líder del grup d'ERC a Badalona, Àlex Montornès. En una piulada a X denuncia que "la deshumanització i l'odi només porten mort i desesperança".
Un pla de xoc contra el sensellarisme amb 30 milions d'euros
En el marc de la negociació dels pressupostos a la Generalitat, el PSC i els Comuns tenen una nova entesa: el Govern es compromet a desplegar un pla de xoc contra el sensellarisme, dotat amb un mínim de 30 milions d'euros, aquest mateix any 2026. Segons ha pogut saber Nació, l'acord se centraria a millorar l'atenció social a escala de país tant pel que fa a les persones que dormen al carrer com pel que fa al fenomen dels assentaments de barraques.