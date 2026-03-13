La inflació es manté en el 2% el febrer a l'espera dels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà

L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va mantenir en el 2% al febrer a Catalunya, segons les dades que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat aquest divendres. Es tracta de la mateixa xifra que al gener, i l'estabilitat s'explica per la baixada dels preus de l'electricitat, que va contrarestar l'encariment dels restaurants, serveis d'allotjament i alimentació.
Cal tenir en compte que les dades publicades aquest divendres encara no recullen els efectes de l'esclat de la guerra a l'Iran, que va ser a principis de març. Precisament, el conflicte a l'Orient Mitjà està tenint un impacte directe en el preu del cru i del gas, que s'ha disparat, i en el comerç internacional, arran del tancament de facto de l'estret d'Ormuz.
D'altra banda, la inflació subjacent, que no recull els elements més volàtils, va repuntar una dècima després de tres mesos estancada i es va situar en el 2,3%, per sota de la mitjana de l'Estat (2,7%).
La inflació catalana també va continuar per sota de la mitjana espanyola, que va ser del 2,3%. A l'Estat, la Comunitat de Madrid va liderar l'augment de preus, amb un 2,9%; seguida del País Valencià (+2,6%) i Extremadura (+2,5%). Al seu torn, només Astúries i Castella-la Manxa van registrar un increment inflacionari més baix que Catalunya.
Els productes que més es van encarir el febrer
Els preus que més van pujar al febrer a Catalunya respecte al mateix mes del 2025 van ser les assegurances i els serveis financers (+4,6%), els restaurants i allotjaments (+4,4%), la cura personal i altres (+4,1%), les begudes alcohòliques i el tabac (+4%), els serveis d'educació (+3%) i els aliments i les begudes no alcohòliques. Van créixer menys els preus de la sanitat, les activitats recreatives i l'esport (+1,5%), l'habitatge (+1%), els mobles i els articles de la llar (+0,7%) i la informació i les comunicacions (+0,1%), mentre que van baixar els preus del transport (-0,4%), del vestit i del calçat (-0,3%).
La inflació, per demarcacions
Per demarcacions, la variació interanual de l'IPC al febrer es va situar al 2,1% a Girona, el 2% a Barcelona i Tarragona i l'1,7% a Lleida. Pel que fa al mes anterior, els preus van baixar un 0,6% a Lleida, un 0,5% a Barcelona i Girona i un 0,3% a Tarragona.