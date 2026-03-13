Aquestes són les benzineres més barates de Catalunya amb l'augment de preus per la guerra a l'Iran

Les conseqüències d'una guerra són devastadores i múltiples, i tot i que per sort acostumen a caure relativament lluny de Catalunya les conseqüències també es fan notar en territori català. Arran de la guerra iniciada pels EUA i Israel a l'Iran, les tensions han crescut a tot el Pròxim Orient amb afectacions mundials. Una d'aquestes conseqüències que es nota de valent a Catalunya és el preu de la gasolina i el dièsel: durant la primera setmana de conflicte ja ha pujat entre 10 i 20 cèntims el litre.
En aquest sentit, davant l'augment de preus del sector energia, per tant, del combustible, de la llum i el gas, cal conèixer com es pot estalviar i no pagar de més. De gasolineres hi ha mil i una, i això afavoreix què hi hagi competència entre aquestes i els preus, tot i que es disparin, hi hagi qui opti per reduir al màxim el marge de benefici i busqui tenir més clients.
Tot i que el preu varia cada dia, la tendència sobre si es tracta d'una gasolinera cara o barata es manté. Per aquesta raó, des de Nació s'han recopilat les cinc gasolineres més barates de cada demarcació.
Gasolineres barates a Barcelona
A Barcelona, on hi ha la major quantitat de distribuïdores de combustibles fòssils, la més barata és de la distribuïdora Petrocat on situen el preu a 1,459 euros el litre a diverses de les seves benzineres. On hi ha aquest preu és a Olèrdola, Ripollet i Sant Joan de Vilatorrada, entre altres.
Altres opcions són la gasolinera Petrolis Miramar, a Sant Andreu de Llavaneres, on el litre de gasolina 95 valia fa quatre dies 1,43 euros per litre. En tercer lloc, hi ha la gasolinera Campsa Express, a Gavà.
A Tarragona
En aquest cas la distribuïdora Petrocat també té el preu més baix, concretament la de l'Ampolla. La qual situa el preu d'un litre de gasolina 95 a 1,465 euros. En segona posició hi ha l'estació de servei de l'Alcampo de Reus, on el preu és d'1,469 euros per litre. En tercera posició, hi ha Tamoil a Benifallet, a 1,487 euros per litre.
A Lleida
Pel que fa a la zona de Ponent, a divendres 13 de març, la benzinera més econòmica és Gadcar, a Vallfogona de Balaguer, on es registra el preu d'1,459 euros el litre. En segona posició hi ha Campsa Express, també a Vallfogona de Balaguer, la qual marca un preu d'1,479 euros per litre. I, en tercer lloc, SAV Serveis, a Termens, on un litre de gasolina 95 costa 1,489 euros.
Girona
En comarques gironines, el preu de la gasolina és més elevat que a les comarques de Ponent. Segons Dieselogaolina.com les benzineres més econòmiques són Plenergy a Olot, on es registra a dijous 12, 1,567 euros per litre. En segona posició hi ha Zona Zero a Palafrugell, on val 1,585 euros el litre. En tercer lloc, es troba Servioil, també a Palafrugell, i aquí, un litre de gasolina 95 costa 1,587 euros el litre.