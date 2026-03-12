Albert Rivera pesenta la nova aventura empresarial: «El sector públic és insuficient sense les empreses»

Albert Rivera ha tornat a l'exposició pública com a conseller del projecte Empresas Mágicas de España, que s'ha presentat aquest dijous a Madrid en un acte conduït pel geògraf i presentador de televisió Jacob Petrus on ha participat l'exlíder de Ciutadans.
Durant la presentació, l'exdirigent de Ciutadans ha recordat la seva etapa política i ha explicat que aquells anys li van permetre conèixer de prop la realitat de molts pobles del país, alguns dels quals es troben en una situació de despoblament. "Les persones no abandonen aquests pobles perquè siguin lletjos, sinó per a buscar-se la vida", ha exposat Rivera.
També ha defensat en diverses ocasions la importància de la col·laboració entre administracions i empreses privades per fer possible aquest tipus de projectes. Segons ha dit, el sector empresarial necessita el suport institucional dels ajuntaments que vulguin atraure activitat econòmica. I ha fet referència a la seva experiència política per afirmar que el sector públic, per si sol, és "insuficient" sense l’activitat empresarial per reactivar els pobles.
En aquesta línia, ha posat exemples per explicar la relació entre població i serveis públics. Ha assenyalat que sense activitat econòmica és difícil mantenir infraestructures o equipaments, perquè la falta d’ocupació provoca que les famílies marxin. “Un Ajuntament no pot muntar un institut si no hi ha nens al poble”, ha exposat Rivera, qui ha insistit en les iniciatives empresarials per generar llocs de treball als municipis en aquesta situació.
L'enèsima reinvenció professional
Rivera ja va anunciar dijous passat el seu enèsim gir professional incorporant-se en aquesta empresa, que veu la seva participació com una manera de reforçar "la dimensió estratègica" i la capacitat d'activar aliances entre el teixit empresarial i el territori.
Empresas Mágicas de España forma part de l'Ecosistema Mágico de España que el 2026 celebra el dècim aniversari de Pueblos Màgicos de España, una xarxa formada per uns 170 municipis "compromesos amb la identitat, el patrimoni i el desenvolupament".
Aquesta no és la primera vegada que s'endinsa en el sector privat, ja que després de més de tretze anys dedicats a la política com a líder de Ciutadans, va fitxar pel bufet d'advocats Martínez-Echevarría, però no va durar més de dos anys i els seus socis el van acusar de pèssim rendiment i una "baixa productivitat", qualificant el seu fitxatge d'"autèntic fracàs". En aquell aleshores va començar a escriure per The Objective com a columnista i simultàniament impartia classes d'oratòria i lideratge en un màster d'una universitat privada.