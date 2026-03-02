L'enèsima reinvenció professional d'Albert Rivera

Albert Rivera va anunciar dijous passat l'enèsim gir professional. L'exlíder de Ciutadans s'ha incorporat com a conseller al projecte Empresas Mágicas de España, el qual "neix per tornar a unir l'empresa i el territori". La companyia va comunicar que la incorporació de Rivera reforçarà "la dimensió estratègica" i la capacitat d'activar aliances entre el teixit empresarial i el territori.
El fitxatge del nou conseller respon a "la voluntat d'incorporar perfils estratègics amb experiència en lideratge empresarial i institucional, capaços de crear ponts entre l'àmbit polític i privat, facilitar el diàleg i contribuir a l'activació de projectes amb vocació de permanència", expressa la companyia a través d'un comunicat.
Empresas Mágicas de España forma part de l'Ecosistema Magico de España que el 2026 celebra el dècim aniversari de Pueblos Màgicos de España, una xarxa formada per uns 170 municipis "compromesos amb la identitat, el patrimoni i el desenvolupament". La presentació d'aquest projecte es farà el 12 de març a Madrid.
Un recurregut amb llums i ombres
Rivera es va llicenciar en Dret a Esade i va treballar a La Caixa abans d'endinsar-se en la política. Un cop dins, primer va exercir com a diputat al Parlament i posteriorment al Congrés dels Diputats, tot sota el grup parlamentri de Ciutadans. Després de més 13 anys dedicats a la política i ser uns dels personatges claus de l'anticatalanisme sorgit des de Catalunya, va tornar a entrar al sector privat.
En aquest retorn a l'empresa privada va fitxar pel bufet d'advocats Martínez-Echevarría, però no va durar més de dos anys i els seus socis el van acusar de pèssim rendiment i una "baixa productivitat", qualificant el seu fitxatge d'"autèntic fracàs". En aquell aleshores va començar a escriure per The Objective com a columnista i simultàniament impartia classes d'oratòria i lideratge en un màster d'una universitat privada.