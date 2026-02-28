Les patronals, més a la grenya que mai a la Catalunya del «retrobament»

La patronal Foment del Treball va anunciar el 13 de febrer la constitució d’una Comissió per a la Garantia d’una Mobilitat Quotidiana Fiable i Eficient. Foment ha sumat als treballs de la comissió el RACC, la Cambra de Comerç, el Col·legi d’Economistes i els principals col·legis professionals, fins a prop d’una cinquantena d’entitats. Aquest dilluns, els membres de la comissió, que coordinarà un vicepresident de Foment, Lluís Moreno, van començar a treballar i s’espera que a l’octubre culminin l’anàlisi integral del sistema de mobilitat a Catalunya amb una bateria de propostes per millorar-les. Foment va demostrar la seva capacitat de convocatòria. Però hi havia un absent: la patronal Pimec.
Malgrat que el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va deixar la porta oberta a tota entitat econòmica que s’hi volgués incorporar, la patronal de les pimes, que presideix Antoni Cañete, en resta al marge. Fonts properes a Pimec assenyalen que “no han estat convidats”, però que en tot cas la seva estratègia és una altra. El 10 de febrer, en una reunió entre la direcció de Pimec i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, la patronal ja va expressar que calia anar més enllà d’un pacte de país per Rodalies i va advocar per un Pacte Nacional Ferroviari, que inclogui una visió sobre regionals, trens de mercaderies i connexions estratègiques.
Totes dues organitzacions patronals expressen cordialitat mútua i “voluntat d’unitat d’acció”, però a ningú escapa que Foment i Pimec tenen línies d’actuació diferents i que les relacions entre els seus líders no són precisament les millors. En aquests moments, el Govern manté una relació més fluida amb Pimec que no pas amb Foment. Les bones relacions entre el president Salvador Illa i Sánchez Llibre van entrar en crisi després que el líder patronal expressés el seu rebuig a l’acord de finançament, que considerava per sota de les expectatives. Illa, que havia conreat bones relacions amb la gran patronal quan liderava l'oposició als independentistes, no va amagar la seva irritació.
Aquella trencadissa es va mig arreglar després de la nota conjunta de les organitzacions econòmiques que qualifica el finançament com a “no suficient, però un punt de partida”. En aquest article n’explicàvem la intrahistòria. La Cambra de Comerç va jugar un paper destacat perquè les diverses patronals sincronitzessin el seu discurs. Josep Santacreu, president de la Cambra, està en una bona posició per fer diplomàcies. La corporació de dret públic ha de navegar enmig de moltes aigües i ara està satisfeta per la nova llei de cambres, que millorarà el seu pulmó financer.
"Idil·li" entre Romero i el G-8
La Cambra no és l’única entitat que ha de maniobrar entre patronals. Com el RACC o el Col·legi d’Economistes, s’ha integrat en la Comissió de Mobilitat de Foment. Però alhora formen part de l’anomenat G-8 que va impulsar Pimec i que reuneix també el Cercle d’Economia, FemCat, Barcelona Global i la Fira. Aquest dimarts es van reunir amb la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero. Un encontre que va servir per mostrar bona sintonia de les entitats amb l’executiu. En el món econòmic es parla d’"idil·li" entre Romero i el G-8.
Un G-8 que algú defineix com “tots els que no són Foment”. En tot cas, des de l’entorn de Foment sempre s’ha relativitzat un fòrum que alguns dels seus membres va definir com un lobby, però que expressa sensibilitats molt diferents. Es va veure en l’acte de presentació de la Comissió de Mobilitat, quan el president del RACC, Josep Mateu, va mostrar un to molt similar al de Sánchez Llibre en la crítica a la situació a les administracions públiques davant el caos ferroviari.
La “guerra de propaganda”, en tot cas, forma part de la normalitat quan es tracta de definir els fulls de ruta de cada organització. Des de l’entorn de Foment s’emeten senyals de satisfacció per l’inici d’uns treballs sobre mobilitat que alguns creuen que seguiran el mateix esperit que el treball conjunt sobre l’ampliació de l’aeroport. Per la seva banda, els qui coneixen els moviments del G-8 asseguren que el fòrum té una “salut fantàstica” i que des del Govern el veuen amb bons ulls: “És una manera de reduir la força de Foment”.