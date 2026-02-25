Veïns dels blocs Papallona i Sant Agustí denuncien fons per saltar-se topalls del lloguer

Diversos afectats pel coliving, entre ells veïns dels blocs Papallona i Sant Agustí de Barcelona, han denunciat fons d'inversió per saltar-se els topalls de lloguer d'habitacions. En total, han assenyalat 44 anuncis que vulnerarien la regulació actual: 13 del fons New Amsterdam Developers i 31 més d'altres empreses que promouen aquest model de negoci. Els afectats han presentat les queixes davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Agència Catalana del Consum, amb el suport del Sindicat d'Habitatge Socialista i del Sindicat de Llogateres.
Els veïns han detallat que en els anuncis als que fan referència s’anuncien per preus molt per sobre del topall, uns 900 euros cadascuna, la qual cosa supera amb escreix el preu marcat per la regulació de lloguers. A tall d’exemple, una de les habitacions ofertades per New Amsterdam Developers al bloc de Sant Agustí té un preu de 950 euros quan veïns actuals de l’edifici paguen 811 euros per un pis sencer de tres habitacions.
Així, han indicat que han presentat aquestes queixes, per una banda davant l'Agència d'Habitatge de Catalunya amb la voluntat que el cos d'inspectors investigui també de “forma proactiva” com són aquests contractes. “En els anuncis diuen que és per ús recreatiu, turístic o d'oci, però quan hem visitat els coliving d’aquesta empresa veiem que són treballadors i estudiants, i per tant se’ls hauria de fer complir el topall de preus”, ha explicat Txema Escorsa, veí de Sant Agustí i afectat.
En paral·lel, ha detallat que a l’Agència Catalana del Consum se li ha demanat que investigui tota la part més vinculada amb les ofertes publicades, després de detectar una manca d’informació obligatòria, com el preu de referència de l’índex de lloguer, el preu del contracte anterior i la condició de gran tenidor. Els afectats han afirmat que “no és un simple descuit, sinó una acció deliberada per ocultar als potencials llogaters informació necessària per defensar els seus drets”.
Han mantingut que es tracta d’un incompliment greu de la normativa catalana de contenció de rendes, regulada pel Decret llei 11/2025 i per la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. “Aquest marc legal obliga totes les persones físiques i jurídiques que comercialitzen habitatges situats en àrees declarades de mercat d’habitatge tensat a informar de manera transparent sobre aquests tres elements, que permeten al llogater saber si el preu anunciat respecta el límit legal”, han recordat.
Entrega de demandes a New Amsterdam Developers
Els llogaters dels blocs Sant Agustí i Papallona s’han desplaçat a la seu de New Amsterdam Developers al carrer Buenos Aires de Barcelona i han entregat un dossier de denúncia amb les 13 habitacions anunciades i ubicades en pisos de la propietat. Un treballador de l’empresa que els ha atès ha defensat la postura de la companyia i la legalitat de les pràctiques.
Amb tot, el Sindicat de Llogateres ha assegurat que aquest fons, que compta amb dotze blocs a la ciutat de Barcelona, “s’ha dedicat a anar fent fora els llogaters que hi vivien per reformar els pisos, sovint saltant-se les normatives urbanístiques, i llogar-los a preus de luxe”. Ha assenyalat que aquesta fórmula, tot i qüestionable, va ser legal mentre no hi havia regulació que apliqués al preu de les habitacions, però “des de l’1 de gener d’aquest any, les habitacions també tenen topall de preus”.
Així mateix, ha dit que New Amsterdam Developers ha confirmat al veïnat que no acatarà la regulació i que pretén continuar amb el negoci del coliving malgrat que sigui il·legal. Un exemple d'aquest fet, ha apuntat el sindicat, és el cas de Txema Escorsa, el veí del bloc de Sant Agustí que ha presentat les denúncies. "Tinc una ordre de desnonament prevista per al 25 de març, malgrat seguir pagant el lloguer i haver deixat clar que vull que em renovin el contracte", ha explicat. L'afectat ha criticat que el fons “vulgui seguir intentant expulsar les veïnes d'aquest edifici i les del bloc Papallona per convertir els pisos en colivings”.
Per la seva banda, Susi, una veïna del bloc Papallona, ha assegurat que per a ella i la resta de residents l’edifici aquestes pràctiques no són una inversió ni una oportunitat de negoci, perquè el que està en joc és la seva casa. Ha recordat que el 2024 van saber que el bloc havia estat comprat pel fons holandès i que des d’aleshores han viscut “incertesa, pressió i por”. En aquest sentit, ha avisat que s'estan vulnerant el drets dels veïns i veïnes: “No soc un número en un compte de resultats, soc una persona que ha construït la seva vida en aquest barri, amb la seva xarxa i el seu dia a dia”, ha afirmat.
Només tres sancions en un any
Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha explicat que aquestes denúncies s’han presentat “perquè s’està incomplint la legalitat”. Ha afegit que esperen que s’obri una negociació per la renovació dels contractes, “perquè no hi hagi cap expulsió en aquests blocs i perquè es compleixi efectivament la llei, que no deixa de ser una conquesta de la gent organitzada”.
Ha criticat que mentre d’altres parlen de seguretat jurídica, hi hagi fons d’inversió "que se salten la llei i no passa res”. Ha lamentat que tot i que fa dos anys que es va aprovar la regulació de preus i que fa un any que hi ha un règim sancionador, la Generalitat només hagi imposat tres sancions i hagi obert poc més d’una dotzena d’expedients. “Si New Amsterdam Developers és culpable d’aquestes pràctiques i d’aquestes expulsions, la Generalitat i l’Ajuntament són responsables d’estar permetent-les”, ha valorat.
Complicitat de l’Ajuntament
En aquesta línia s'ha expressat la portaveu del Sindicat d’Habitatge Socialista, que ha criticat la gestió dels darrers governs progressistes a Barcelona: “Després de dues legislatures, el problema de l’habitatge ha empitjorat més que mai", ha valorat la portaveu que ha lamentat que els responsables muncipals permetin el colinving mentre fan declaracions públiques "fingint estar preocupats per guanyar vots" i promovent "mesures insuficients per penjar-se les medalles de cala a la galeria pública”.
Ha apostat perquè "cada bloc sigui una trinxera que no faci rendible aquest negoci” i criticat que aquestes pràctiques es facin “plena llum del dia i amb la connivència de l’Ajuntament de Barcelona, que fa oïdes sordes i posa la catifa vermella als fons d’inversió perquè el negoci continuï en marxa”.
Crida a la mobilització
Els sindicats han recordat la mobilització prevista per dissabte 28 amb el lema “Prou excuses” i han fet una crida a la participació i a la resistència: “Els pisos són per viure. No volem anuncis reaprofitats, ni mesures buides, ni promeses que no es compleixen”, ha remarcat Aragonès. Ha afegit que la ciutadania ha de defensar el seu dret a tenir una casa i a resistir davant les expulsions, igual que han fet els veïns d’aquests blocs. A més, ha assegurat que el 25 de març estaran al costat del veí de Sant Agustí que s’enfronta a un desnonament.