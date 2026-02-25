Illa compareixerà al Parlament a petició de Junts, que denuncia el «col·lapse» de Catalunya

Salvador Illa ha anunciat davant el ple del Parlament que farà la compareixença que li demana Junts, que denuncia el "col·lapse" de Catalunya. El president de la Generalitat, que torna aquest dimecres al ple després de la baixa mèdica, ha assegurat que no té problema en comparèixer sempre que li demanin i que el PSC votarà a favor de la petició de Junts. Així doncs, els diputats socialistes i juntaires sumen majoria per aprovar la petició, que es votarà en els pròxims minuts, després de la sessió de control. Illa no està obligat a comparèixer en el mateix ple i, segons el reglament de la cambra, té 30 dies per fer-ho. Informen Lluís Girona i Bernat Surroca.\r\n