Les obres de l'R2 se sumen als talls de línies vuit setmanes després de l'accident de Gelida

Aquest dilluns van començar les obres per millorar els túnels del Garraf, una de les infraestructures de Rodalies en un estat més precari. Durant tres mesos -com a mínim-, només funcionarà una via entre les estacions de Sitges i Garraf (R3). Els treballs, ja programats anteriorment, arriben quan vuit setmanes després de l'accident mortal de Gelida, continuen les incidències crítiques a bona part de la xarxa.
En aquest sentit, una de les úniques bones notícies dels darrers dies és la reobertura parcial i de mínims de l'R3. Concretament, entre la Garriga i Ripoll funcionen aproximadament un 50% de les expedicions. Ara bé, com que la resta de la línia -des de Barcelona a la Garriga en plenes obres de desdoblament i de Ripoll en amunt perquè Adif no hi dona el vistiplau- es manté fora de servei, la represa s'ha fet mantenint el servei d'autobusos.
La recuperació de l'R3 no va ser fàcil. Poques hores després, una pedra de grans dimensions va caure i va tallar inicialment el servei entre la Garriga i Vic. Malgrat que progressivament es va reduint el tram afectat, no va ser fins tres dies després que es va recuperar del tot. A més, aquesta setmana s'han afegit noves limitacions de velocitat en una línia que es considera l'aneguet lleig de Rodalies: trams de 500 metres entre Ripoll i Sant Quirze on només es pot circular a 30 km/h.
Afectacions a la pràctica totalitat de línies
Sigui per obres ja programades o per incidències vinculades a la crisi iniciada ara fa quasi dos mesos, totes les línies de Rodalies tenen trams tallats o que funcionen amb llançadores. A més, les obres de l'R2sud -que redueixen significativament el servei- afecta de ple les línies de Regionals que comuniquen Barcelona amb el Camp de Tarragona. En aquest àmbit, a més, encara no s'ha recuperat el servei ferroviari de Reus a Riba-roja.
Més de 200 limitacions de velocitat per quarta setmana seguida
La xarxa ferroviària catalana ja encadena quatre setmanes amb més de 200 trams amb limitacions temporals de velocitat, segons es desprèn del document d'Adif. En concret, des d'aquest dilluns n'hi haurà 202, setze menys que la setmana passada, i afecten un total de 176,8 quilòmetres al llarg de la xarxa, uns deu menys. Entre les novetats hi ha que l'administrador ferroviari ha aixecat quasi totes les restriccions en el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes (R1 i RG1), i tan sols n'ha deixat una de 2 quilòmetres per on els trens hauran de circular a un màxim de 70 km/h.
A l'RL4, en canvi, la situació no millora, ans al contrari. Aquesta setmana se n'han afegit dues: una entre Tàrrega i Cervera i una altra entre Calaf i Manresa. Aquest darrer tram és especialment delicat, ja que durant més de nou quilòmetres els combois podran anar com a màxim a 50 km/h. Això se suma a que entre Cervera i Calaf també hi ha limitacions a 50 km/h en més de 6,5 quilòmetres. Tot plegat fa que augmenti significativament el temps de viatge dels usuaris.
A més, aquesta línia l'han d'utilitzar trens de mercaderies arran del tancament del túnel de Rubí durant set setmanes. No només afecta la circulació de la línia R8 de Rodalies -en aquest tram no funciona des de l'accident de Gelida- sinó el pas dels combois de càrrega. Els que utilitzen ample europeu han de finalitzar el recorregut a l'estació de la Llagosta -i allà transbordar la càrrega a camions- mentre que els d'ample ibèric han de fer una gran volta per Manresa i Lleida que allarga el temps de viatge de Portbou al port de Barcelona fins a les set hores.
Totes les línies de Rodalies amb afectacions
Aquesta és la situació aquest dilluns 9 de març:
Trams tallats
- 🔴 R3: Ripoll-la Tor de Carol
- 🟠 R4: Sant Sadurní-Martorell Central
- 🟣 R8: Martorell-Central - Rubí (servei de bus entre Martorell-UAB)
- 🔴 R15: Reus-Riba-roja
Trams tallats per obres prèvies o planificades
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga (fins al gener 2027)
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat (fins al maig 2026)
- 🔴 R13, R14, R15 i R16: El Prat de Llobregat-Sant Vicenç de Calders (servei per carretera o desviats per Vilafranca)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit (via única entre Vilanova i Garraf)
Trams amb trens llançadora i serveis complementaris per carretera
- 🔵 R1: Blanes-Maçanet-Massanes (un tren cada hora i mitja)
- 🟠 R4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
- 🟠 R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d’Anoia (sense servei complementari de bus)
- 🟡 RL4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
Trams amb servei limitat
- 🔴 R3: La Garriga-Ripoll (50% del servei i manteniment del servei en autobusos)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions