Converses sobre bolets i allioli als bars de la Catalunya Nord per impulsar l'ús del català

Converses als bars per fomentar l'ús del català. Aquesta és la iniciativa de la Casa de la Generalitat a Perpinyà per impulsar la llengua en l'àmbit més informal a la Catalunya Nord. L'activitat està pensada per a grups reduïts de quatre o cinc persones que cada dimecres a la tarda es reuneixen en un establiment amb un tècnic lingüístic, que s'encarrega de dinamitzar la conversa buscant un tema i fent participar en la resta de membres. Des de la Casa de la Generalitat a Perpinyà treballen en noves iniciatives com ara un curs per ensenyar català als treballadors del sector turístic.
El setembre del 2025 la Casa de la Generalitat a Perpinyà recuperava els cursos de català que ja s'havien fet antigament a la seu que té el Govern a la Catalunya del Nord. Van començar amb un curs del nivell A2-B1, amb una oferta de quinze places, que és la capacitat màxima de les aules, segons explica el director de la Casa de la Generalitat, Albert Piñeira. Els cursos van tenir bona rebuda per part dels participants i, aquest segon semestre, s'ha donat continuïtat amb un curs específicament del nivell B1. "Bona part dels alumnes que van començar a la tardor continuen en aquest segon semestre", detalla Piñeira.
El director de la Casa de la Generalitat assegura que volen donar "continuïtat a un itinerari formatiu de català per a adults" per tal que els alumnes vagin avançant de nivell. Però Piñeira remarca que, a banda de la faceta més acadèmica, una de les prioritats que té el Govern en matèria lingüística és impulsar-la "en el dia a dia". Per això ara han arrencat un taller de converses en català que fan en bars i cafeteries de Perpinyà.
Es tracta d'una iniciativa que es fa cada dimecres durant una hora i que està pensada per "un format reduït" de persones. La conversa està "tutoritzada i guiada per un professor de català", que és el tècnic que ha incorporat la Casa de la Generalitat a Perpinyà des de fa poc. Ell s'encarrega de buscar "un tema de conversa" cada setmana i dinamitza les trobades per tal que els participants puguin practicar el vocabulari i la llengua.
Piñeira remarca que aquestes converses són "complementàries a la formació a l'aula" i permeten oferir "un domini més pràctic" de la llengua. Però a més, permet veure als participants que existeix un català "més informal i distès", a banda de l'itinerari acadèmic. "Sempre els diem que val més parlar el català amb errors que no pas no parlar-lo", explica a l'ACN Piñeira. Per això volen fomentar aquestes converses informals que permetin als alumnes "perdre la por" de parlar el català i anar perfeccionant-lo a poc a poc.
Aprendre amb companys
Un dels alumnes que participa en el curs de B1 que fa la Casa de la Generalitat a Perpinyà és Andreu Vicens. Ell, a més, participa en els tallers de conversa que fan en cafeteries de Perpinyà setmanalment. Assegura que és una ocasió perfecta per "parlar amb els companys del curs" però també és un bon moment "per aprendre amb un entorn més agradable".
En una situació similar hi ha Anne Marie Mestre, una altra de les alumnes del curs B1 de català a Perpinyà. Ella explica que té "moltes dificultats per parlar en català" i li resulta "més fàcil escriure'l". Per això aprofita els tallers de conversa per posar a prova el seu nivell i "provar de parlar-lo". "Jo soc catalana, però vaig néixer prop de París i ara he tornat a viure a Perpinyà perquè són les meves arrels i he de provar de parlar en català", explica la dona.
Els temes que es tracten són molt diversos. Aquesta setmana, per exemple, han parlat de bolets, plantes comestibles, vegetals i hortalisses. També han parlat de la cuina i de l'allioli, qui tots els assistents asseguraven conèixer la recepta i haver-ne fet més d'una vegada. La majoria, però, admetia els seus trucs: posar-hi ou, afegir-hi molla de pa amb vinagre o fins i tot coure els alls abans de picar-los. De tota manera, Vicens i Mestre recorden altres temes que han tractat, com ara la muntanya, l'educació o la salut.
Català en l'àmbit turístic i administratiu
Mentrestant, Albert Piñeira ha explicat que ja treballen en altres iniciatives per promocionar la llengua a la Catalunya del Nord. "Hem descobert que podem ser molt útils amb propostes molt adaptades a àmbits concrets", explica Piñeira. Un exemple és un curs de català enfocat a l'atenció turística. "Tota la gent que treballa de cara al públic podrien fer-ho en català", explica el director de la Casa de la Generalitat. Piñeira remarca la importància d'aquest punt per l'elevada presència de visitants catalanoparlants i, per això, creu que podria ser un atractiu per a empreses i institucions el fet de participar-hi.
Des de la Casa de la Generalitat a Perpinyà també treballen en un curs de català administratiu. En aquest cas està pensat per a treballadors de les administracions de la Catalunya del Nord. "Hi ha un vocabulari que es fa servir molt en projectes de cooperació transfronterera que pot ser útil per als administratius o treballadors de les administracions públiques", explica el director de la casa. Això permetria tenir un domini del vocabulari més tècnic en l'àmbit jurídic i legislatiu en català.