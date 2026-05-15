Mor un motorista de 26 anys en un xoc amb un camió al nus de la Trinitat

Un motorista de 26 anys ha mort aquest divendres al migdia en un xoc amb un camió que ha tingut lloc a la ronda Litoral, a l'altura del nus de la Trinitat. Segons informa l'Ajuntament, el sinistre s'ha produït cap a un quart de tres, i el punt del xoc correspon al districte de Sant Andreu. Dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana s'han desplaçat a l'indret per fer l'atestat i esclarir les causes del sinistre. També han actuat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El consistori informa que aquesta és la sisena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2026.\r\n