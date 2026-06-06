El Papa Lleó XIV ja vola cap a Madrid

El papa Lleó XIV comença aquest dissabte el seu viatge a l'Estat. El pontífex ja és de camí a Madrid, on es preveu que aterri a l'aeroport de Barajas a les 10.30 hores. Només una hora després, començarà la cerimònia de benvinguda amb la rebuda oficial al Palau Reial, on es reunirà de manera privada amb Felip de Borbó i Letícia. Finalment, abans de dinar, el Papa farà un discurs davant les autoritats de l'Estat i el cos diplomàtic. Aquesta només serà, però, la primera parada. Tots els detalls de la visita de Lleó XIV a Madrid, aquí.\r\n