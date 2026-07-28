El Govern aprova el complement salarial dels docents pactat amb tres sindicats

El complement salarial pactat amb tres sindicats en l'acord de maig després d'unes jornades de negociació maratonianes ja és una realitat. La Generalitat ha aprovat aquest dimarts al matí en el darrer Consell Executiu del curs la creació d'un component del complement específic per al personal docent no universitari, el qual es va pactar amb el sindicat Professors de Secundària, CCOO i UGT. Aquestes negociacions van permetre sumar el sindicat Aspepc a l'entesa de la conselleria amb CCOO i UGT, la qual havia desencadenat l'allau de mobilitzacions del darrer tram final de curs. També ho va fer amb USTEC, majoritari, però finalment van fer-se enrere després del "no" dels docents en una consulta oberta a tot el professorat -com ja havien dit que farien.
El calendari d'implementació del complement és: per a 2026, 50 euros mensuals (700 euros anuals); per a 2027, 50 mensuals (700 euros anuals); per a 2028, 100 euros mensuals (1.400 euros anuals); i per a 2029, 170 euros mensuals (2.380 euros anuals).
El Govern assenyala que, en l'àmbit retributiu del personal docent, l'acord del 9 de març -signat inicialment només amb els sindicats minoritaris-suposava un increment anual del complement específic a primària de 2.960,79 euros anuals, i a secundària de 3.027,49 euros anuals, a desplegar també fins a 2029; a més de la compensació econòmica per les pernoctacions de sortides i colònies.
Altres complements específics
D'altra banda, el Govern ha aprovat aquest dimarts l'ampliació del complement retributiu per major dedicació lectiva en 10 especialitats docents més "amb dificultats acreditades de cobertura de vacants", i la major dedicació serà de 5 hores setmanals de contacte directe amb l'alumnat. Tal com detallen, són sistemes electrotècnics i automàtics, instal·lacions electrotècniques, sistemes i aplicacions informàtiques, anglès, biologia i geologia, física i química, llengua castellana i literatura, matemàtiques, orientació educativa i tecnologia. A més, s'ha renovat el d'informàtica i el de llengua catalana i literatura, que existeixen, respectivament, des dels cursos 2022-2023 i 2023-2024.