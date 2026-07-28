Illa no haurà de comparèixer al Parlament (per ara) sobre el fiasco de les proves PISA

No hi haurà compareixença de Salvador Illa aquesta setmana al Parlament, tal com demanava Junts. La junta de portaveus ha tombat la iniciativa dels juntaires, que pretenia que el president de la Generalitat donés explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ara bé, malgrat que Illa no s'explicarà sobre el cas aquesta setmana, ERC i els Comuns volen forçar que ho faci a partir de setembre. Els republicans han registrat la petició de compareixença per després de l'estiu ja que consideren que és "absurd" fer-ho ara perquè encara no es tenen les dades recollides perquè el president de la Generalitat pugui explicar adequadament què ha passat. La petició de compareixença de Junts obria la possibilitat d'un ple extraordinari divendres, però després que s'hagi tombat la proposta, l'actual període de sessions clourà sense cap més canvi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMés incògnites que respostes sobre el fiasco de les PISA: i ara, què? Gerard Mira\r\n\r\n