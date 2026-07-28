La família de la treballadora de la neteja morta en plena onada de calor denuncia l'Ajuntament de Barcelona

La família de Montse Aguilar, la treballadora de la neteja morta el 28 de juny del 2025 en plena onada de calor a Barcelona, ha demandat l’Ajuntament i l'empresa concessionària del servei Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) per la "manca de mesures de seguretat" contra les altes temperatures. L'entorn de la treballadora assegura que no s'aturarà fins que no aconsegueixin justícia i assumpció de responsabilitats per la seva defunció.
Tot plegat, després que aquest dimarts s’hagi dut a terme una mediació a Serveis Territorials de Treball, un pas obligatori, previ per poder anar a judici, tal com ho ha detallat l’advocada de la família, Mireia Bazara. Per la seva part, la germana, Clara Aguilar, ha explicat que encara esperen el resultat de l’autòpsia que determini si va morir per un cop de calor, tal com sostenen.
El dia dels fets, Montse Aguilar va completar la jornada laboral a Ciutat Vella amb temperatures molt elevades en què va anunciar que sentia molèsties i va perdre la vida quan va arribar a casa. Tal com va explicar un treballador de l'empresa de neteja a Betevé, poques hores després de la mort, els van fer una xerrada sobre com actuar contra la calor, una activitat que està previst des de fa temps que es faci de manera periòdica, però que no s'acostumava a fer, segons aquesta font.
L'Ajuntament reparteix polseres de seguretat
Un any després, l'Ajuntament ha desplegat mesures per prevenir els pitjors efectes de l'estiu sobre els professionals que feinegen a peu de carrer. Una de les novetats més destacades és la incorporació de polseres que permeten monitorar la situació de cada treballador durant la jornada laboral i que, quan la calor els afecta al cos, el dispositiu xiulen, vibren i fan llum. Això és un advertiment immediat perquè l'operari pari i se'n vagi a descansar a l'ombra, a més d'hidratar-se.
Des del govern municipal es detalla que s'han repartit "prop de 1.400 polseres" entre treballadors de la neteja, de l'enllumenat públic, de Parcs i Jardins o de les deixalleries. Aquest nou mecanisme contra els pitjors efectes de les jornades sota el sol es complementa amb "roba adequada transpirable, gorra, cremes solars i ampolla d'aigua", com també amb "descansos de 10 o 15 minuts cada dues hores". També s'ha canviat l'horari respecte a la resta de l'any, avançant la feina a primera hora del matí per acabar abans, i endarrerint-la al vespre per esquivar les pitjors hores de sol, recalquen fonts oficials de l'Ajuntament.
Tanmateix, aquesta política de prevenció no ha arribat a tot arreu per igual. Mentre que a Parcs i Jardins està molt estesa l'arribada de la polsera, fet que certifiquen fins i tot fonts de la CGT, un dels sindicats que més ha reclamat mesures de protecció, hi ha professionals d'altres àmbits que no les tenen tan vistes. És el cas d'alguns treballadors de la neteja, com són els encarregats d'escombrar i repassar tots els racons de Sant Martí i Sant Andreu. Almenys una part d'aquesta plantilla explica a Nació que no se'ls han ofert les polseres. Mentrestant, l'empresa que gestiona el seu servei, Urbaser, assegura que ha repartit 23 dispositius "a personal sensible", sense quantificar quina part de la plantilla representa ni per què no s'ha fet arribar a tots els treballadors.
Prohibit treballar sol al carrer durant les onades de calor extremes
Una altra mesura de l'Ajuntament de Barcelona és la prohibició al personal municipal de treballar sol al carrer durant les onades de calor extremes. La norma obliga a aplicar nous protocols preventius a prop de 32.000 persones: les 17.000 que formen part de la plantilla municipal i unes 15.000 més que treballen per empreses externes que presten serveis a l’aire lliure o en espais no climatitzats.