Fal·lera a edificis de Barcelona per prohibir-hi els pisos turístics: l'Ajuntament augmenta els ajuts previstos

Desenes de comunitats de propietaris d'edificis de Barcelona han decidit fer el pas de prohibir els pisos turístics els darrers mesos. Ho demostra la convocatòria d'ajuts que l'Ajuntament va posar en marxa aquest any, a partir d'un acord de pressupostos entre el PSC i ERC, i que ara ha quedat superada pel volum de peticions veïnals. Davant aquest fet, el govern municipal ha decidit multiplicar per cinc els diners destinats a aquesta nova política. Aquest dimarts, l'executiu ha anunciat que la partida augmentarà dels 56.000 euros previstos inicialment als 256.000 euros. El moviment es fa "per tal de poder donar resposta a la demanda, que ha superat en un 30% les previsions”, ha explicat el tinent d'alcaldia Jordi Valls.
En concret, aquests ajuts permeten que les comunitats de propietaris puguin subvencionar-se fins al 50% de les despeses de gestió per modificar els estatuts, que és el pas oficial que els permet restringir l'activitat turística. Això inclou costos com la notaria, el registre o els honoraris professionals, detallen des del consistori. Així, es pot demanar fins a 1.500 euros si es canvien els estatus vigents i fins a 2.500 euros si se n'han de fer de nous.
Des de fa uns mesos, l'Ajuntament va decidir ajudar a totes les finques que vulguin prohibir els pisos turístics al seu bloc, especialment després que el Tribunal Suprem (TS) avalés que les comunitats de veïns tinguessin plena capacitat de veto si s'arribava a una majoria de tres cinquenes parts. En la primera fase de la convocatòria, han rebut les sol·licituds de "més de 80 finques de la ciutat". Això ha superat les expectatives dels nous ajuts i s'ha decidit incrementar en 200.000 euros el pressupost previst. A més, també s'ha allargat el calendari: es poden demanar els ajuts fins al 31 de desembre.
Sigui com sigui, aquesta decisió conviu amb una altra realitat: l'actual govern municipal ja fa temps que promet que a Barcelona quedarà prohibida la fórmula dels pisos turístics a partir de finals de 2028, data marcada per un decret de la Generalitat. No n'hi podrà haver cap, assegura l'executiu de Jaume Collboni. I no és només un tema de la capital catalana. Altres ciutats metropolitanes, fins i tot governades pel PP, han optat pel mateix sistema. Tanmateix, això acabarà de quedar clar durant el següent mandat, amb nous governs i noves configuracions polítiques als consistoris.
De moment, l'opció de no permetre els pisos turístics al municipi compta amb un primer aval del Tribunal Constitucional (TC), que va estudiar la norma catalana l'any passat. Ara bé, com encara no s'ha posat en marxa la mesura i el lobby turístic promet batallar judicialment, hi ha comunitats de propietaris que almenys volen assegurar-se la tranquil·litat a la seva parcel·la i opten per deixar-ho clar en els seus estatuts. A Barcelona, ara, això s'ha fet evident.