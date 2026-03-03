El govern d'Albiol a Badalona també fa el pas: anuncia la intenció de prohibir els pisos turístics

La taca de municipis que té previst prohibir els pisos turísitcs a partir de finals del 2028 es va fent cada vegada més gran. Aquesta vegada ha estat el govern de Badalona, en mans de Xavier Garcia Albiol, del PP, qui s'ha posicionat a favor d'eliminar l'existència d'aquesta figura turística a partir de finals del 2028. Si bé la paraula definitiva correspondrà al govern i el consistori que hi hagi el següent mandat, simbòlicament té un gran pes el cúmul de posicionaments que a l'entorn metropolità estan advertint que els pròxims anys prohibiran l'existència dels habitatges d'ús turístic. Amb aquest pas, el govern d'Albiol se suma a la fórmula iniciada per Barcelona i continuada per ciutats com Sant Adrià del Besòs, el Prat de Llobregat i Montcada i Reixac, tal com va avançar Nació. També darrerament l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat han mogut fitxa en aquest sentit.
Això deixa una curiositat: el PP, històricament més reticent a la regulació turística contundent, va votar el 2023 en contra del decret de la Generalitat que va voler regular el sector dels pisos turístics i que permet que ara els ajuntaments els puguin prohibir. Tanmateix, els darrers mesos ja s'ha anat veient com a escala local el PP tant a Montcada i Reixac -on formen part del govern- com a l'Hospitalet de Llobregat -on van posicionar-se a favor de la proposta en un plenari municipal- ha defensat l'opció que els habitatges ja no es puguin dedicar a acollir visitants. D'aquesta manera, davant la crisi de l'habitatge, la dreta municipalista acaba acostant-se a les receptes de l'esquerra.
En el cas de Badalona, el govern va anunciar aquest dilluns la voluntat de prohibir els pisos turístics, després que l'oposició conjunt portés el tema al plenari municipal. Albiol defensa que és de "sentit comú" prohibir aquesta possibilitat, especialment després que Barcelona, Sant Adrià o l'Hospitalet hagin anunciat que volen aplicar el veto total al sector. Per evitar convertir-se en el nou focus d'interès de la indústria dels habitatges d'ús turístic, davant les prohibicions a ciutats properes, l'executiu badaloní defensa la necessitat de sumar-se a les prohibicions. Per deixar-ho clar, el govern del PP ha defensat que els pròxims mesos presentarà un pla que deixi fora del planejament urbanístic la fórmula dels pisos turístics.
“El que no pot ser és que Badalona es quedi sola quan el seu entorn està prohibint els pisos turístics. És una qüestió de sentit comú. És una qüestió de practicitat. És una qüestió d’analitzar i voler el millor. I per això segurament ideològicament no està en la nostra línia, però prenem aquesta decisió perquè és el millor per a Badalona”, va expressar aquest dilluns Xavier Garcia Albiol.
Actualment, Badalona té 229 pisos amb llicència per operar com a allotjament turístic, segons el registre oficial de la Generalitat, però té 317 habitatges actuant com a reclam turístic, en realitat, segons el registre de l'Institut Nacional d'Estadística, que inclou les opcions il·legals que s'anuncien a Internet.