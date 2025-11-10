L'eliminació dels pisos turístics s'estén a la Barcelona metropolitana: Cornellà també els vetarà

Un nou ajuntament metropolità ha anunciat que prohibirà els pisos turístics a partir de finals de 2028. El consistori de Cornellà de Llobregat ha explicitat que no renovarà els permisos actuals i que tampoc contemplarà que es puguin obrir nous habitatges d'ús turístic en el futur. Això el converteix en el sisè municipi de Barcelona i l'entorn que detalla que els pisos turístics tenen els dies comptats a la seva localitat. Cornellà s'afegeix a Barcelona, Sant Adrià del Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat i Montcada i Reixac. Alguns d'aquests governs municipals van explicar a Nació la seva voluntat restrictiva, en un reportatge recent, i d'altres ho han anat anunciant a partir d'acords municipals o decisións de l'executiu.
Segons ha informat el mateix ajuntament cornellenc en un comunicat, la idea és permetre que els 88 pisos turístics vigents a la ciutat operin els pròxims anys i que s'esvaeixin a partir del 2028, la data marcada pel decret de la Generalitat que permet la restricció dels habitatges dedicats a rebre turistes. El govern municipal, en mans del PSC, sosté que "la ciutat ja disposa d’una xarxa d’allotjaments turístics suficient per donar resposta a la demanda de visitants, i que l’objectiu principal d’aquesta mesura és preservar el caràcter residencial dels barris i afavorir l’accés a l’habitatge per als veïns i veïnes".
De moment només són anuncis polítics, perquè el moment clau serà el mandat següent (2027-2031) i encara hi hauria temps de rectificar, però els posicionaments metropolitans ja donen moltes pistes de com serà el futur dels pisos turísitcs a la capital catalana i al seu entorn. En aquest sentit, hi ha moltes atencions posades a Badalona, una ciutat governada per el PP de Xavier Garcia Albiol i que encara no s'ha posicionat del tot.
Per a la indústria turística és rellevant descobrir si hi haurà algun municipi barceloní que permetrà l'existència de pisos que acullin visitants, i si se'n podran obrir de nous. Aquest últim supòsit permetria trobar un nou destí a part de l'oferta restringida als municipis que han anunciat la prohibició.
Tanmateix, en un moment de crisi habitacional incontestable i amb un clima polític metropolità tan abocat a la limitació del fenomen, cada vegada costa més imaginar que els pisos turístics puguin créixer de manera rellevant a alguna localitat pròxima a Barcelona. Fins i tot el PP, més habituat a rebutjar les limitacions al sector turístic, s'ha mostrat favorable a la prohibició futura dels habitatges d'ús turístic tant a l'Hospitalet com a Montcada, on forma part del govern local.