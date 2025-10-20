L'any passat van entrar 4,48 milions de turistes al Park Güell. Ho van fer, en la seva majoria, aliens al clima de protestes veïnals que defineixen aquest punt de Barcelona per la saturació de serveis, de la mobilitat i d'alguns espais de la zona. El pols entre veïns i Ajuntament de Barcelona és constant, i les mesures que s'han anat desplegants els darrers anys no han fet prou per satisfer-los. La principal petició dels habitants de la zona mobilitzats és reduir la venda d'entrades i ara ja s'ha obert aquesta carpeta: la presidenta del grup municipal d'ERC, Elisenda Alamany, ha presentat davant la premsa un acord amb el govern de Jaume Collboni per "reduir en 500.000 visitants" les xifres anuals de turistes que passen pel Park Güell. Això significaria baixar dels 4 milions per any.
La mesura hauria d'estar vigent abans que acabi el 2027, ha apuntat Alamany. Aquest és el pacte tancat amb l'executiu del PSC. Ho ha remarcat la també secretària general d'ERC a escala nacional i ho han confirmat fonts oficials del govern Collboni a Nació. Tot plegat s'acabarà de formalitzar en una votació a comissió municipal aquest dimecres, si bé encara caldria tenir més suports polítics per tirar-ho endavant. Els republicans esperen comptar amb el suport de BComú, també, ja que l'any passat va ser una de les forces polítiques que van demanar mesures concretes per reduir el nombre de turistes que entren al parc dissenyat per Antoni Gaudí.
La intenció d'ERC és que la reducció sigui tangible abans de les pròximes eleccions. "L'acord que avui presentem amb el govern de la ciutat és molt clar: reduir mig milió de visitants fins al final del mandat", ha establert la cap de files republicana, des de la porta del Park Güell.
La proposta concreta també implicaria 1.365 visitants menys cada dia i unes 130 persones menys cada hora. En total, hi hauria una reducció diària de l'11% del les entrades al recinte.
Sobre el fet que els moviments veïnals de la zona que han encapçalat les protestes reclamessin un decreixement més contundent, com és reduir la xifra de visitants anuals a un màxim de 2,5 milions, ERC ha sostingut que la idea de la seva formació és "anar més enllà" en el pròxim mandat, però que ara han prioritzat una fita "assumible". Un dels principals entrebancs a l'hora de minimitzar el nombre de visitants és l'important font de recursos que suposa per a l'Ajuntament, aquest espai patrimonial. A hores d'ara, el tiquet d'accés general té un cost 18 euros, després que l'any passat es va gairebé doblar aquest preu. El debat és un joc d'equilibris polític que, de moment, encara es manté obert. En qualsevol cas, dimecres es votarà la proposta -presentada com un acord- al consistori barceloní.