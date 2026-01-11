Albiach exigeix a Jesús Montero que lluiti contra el «dúmping fiscal» de les comunitats del PP

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha exigit a la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que sigui "clara i contundent" en la lluita contra el "dúmping fiscal i la competència deslleial" de les comunitats del PP. En una atenció als mitjans des de Barcelona, Albiach també ha dit que "en privat" els líders autonòmics populars "encreuen els dits" perquè el nou model tiri endavant amb els vots de la majoria de la investidura en un "gran exercici d'hipocresia", i ha demanat que hi hagi "menys electoralisme".\r\n\r\nAlbiach també ha reiterat al president Salvador Illa que no s'asseurà a negociar els comptes fins que hi hagi sancions pels fraus en habitatge. "Illa va afirmar que calculava que a finals de gener podria presentar els pressupostos. Estem a 11 de gener, les negociacions encara no han començat, i no seurem a negociar fins que posin sancions a tots els que estan fent frau a la llei de l'habitatge", ha precisat la líder dels Comuns. "No serveix de res tenir lleis si no es fan servir", ha apuntat, recordant que el règim sancionador complirà un any el mes de febrer. \r\n