Junts insta Illa a «rectificar» uns pressupostos basats en «mantenir» la pressió fiscal

Junts ha instat aquest divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, a "rectificar" els seus pressupostos, que consideren basats en el "manteniment" de la pressió fiscal i en la "desmesura" de l'IRPF. Així ho ha reclamat el secretari general de Junts, Jordi Turull, a les jornades del partit sobre fiscalitat i finançament, on ha vinculat aquesta rectificació a la guerra a l'Orient Mitjà. Per aquest motiu, Turull ha apostat per una reducció d'impostos i la deflactació per trams de l'IRPF mentre Catalunya no pugui administrar els seus recursos "de manera sobirana". Així mateix, ha cridat els partits a fer un "front comú" per adaptar pensions i salari mínim a un IPC català: "És inaudit que partits com el PSC o Comuns no ho defensin".\r\n