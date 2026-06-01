Barcelona tindrà vol directe amb Taiwan a partir del 2027

L'aeroport del Prat tindrà un nou vol directe a partir del 2027. Es tracta d'una connexió amb Taipei, la capital de Taiwan, que anirà a càrrec de la companyia Starlux Airlines CO. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la conferència inaugural de les jornades del Cercle d'Economia que se celebren aquests dies a Barcelona. El president de la companyia va comunicar als accionistes aquest cap de setmana que ja s'havia demanat el permís corresponent per connectar amb la capital catalana. Ara mateix no hi ha cap vol directe entre Taiwan i l'Estat, circumstància que canviarà quan estigui operatiu el vol que ha detallat Illa en conversa amb Teresa Garcia-Milà.
En els últims mesos, Barcelona ha captat dos nous vols: un que connectarà directament amb Boston i un altre cap a Mèxic . Pel que fa al continent asiàtic, El Prat ja disposa de vols sense escala a Seül -la capital de Corea-, Pequín -la capital de la Xina-, Shanghai -un dels principals epicentres de l'economia xinesa- i també a Singapur. En canvi, encara no hi ha connexió directa entre Barcelona i Tòquio, la capital del Japó. Hi havia la intenció, per part de Norwegian Airlines, que hi hagués un vol que unís les dues ciutats sense necessitat de passar per enlloc més, però no ha estat possible. Existeix un conveni entre Rússia i Espanya, signat el 2016, que ho impedeix: només es pot des de Barajas.
En el marc de la seva intervenció, el president ha assenyalat que hi ha grans eixos mundials de connexió aèria que estan afectats per la guerra a l'Iran, i que per tant cal moure's per créixer en aquest sentit. "Necessitem, podem i volem convertir l'aeroport de Barcelona en un hub internacional", ha apuntat Illa. El líder del PSC ha demanat "pensar en gran", també en qüestions vinculades a les infraestructures internes. En aquest sentit, ha anunciat que en els propers sis anys es mobilitzaran fins a 3.300 milions d'euros, dels quals més de la meitat -1.800- sortiran a concurs "immediatament". Es destinaran al tram central de la L9 del metro, eixos viaris 2+1 i també la millora del tram Berga-Bagà.