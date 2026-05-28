La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya, segons un estudi de la Cecot

La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana. Així ho exposa un estudi de la patronal Cecot, que detalla que el 2025 cada treballador va tenir 2,14 contractes de mitjana, per sobre dels 2,05 del sector serveis i "clarament" per damunt de la construcció i l'agricultura. El president de la Cecot, Xavier Panés, ha fet una valoració "positiva" de les dades presentades i ha afegit que Catalunya té "una situació satisfactòria" i molts elements que apunten a un marge de millora.
El document també recull que hi ha algunes activitats industrials que presenten nivells "especialment elevats" de rotació, com ara la fabricació de vehicles de motor o la indústria del cuir i el calçat, ambdues amb més de tres contractes de mitjana per persona. En aquest sentit, Panés ha assegurat que la rotació "no transmet una temporalitat en els contractes", sinó que ho ha vinculat a la "necessitat" d'algunes empreses per l'absentisme laboral.
En aquesta línia, el document apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Segons el directiu, una part important de la rotació ve provocada per la necessitat de cobrir els llocs de treball de les persones que no van a treballar. De fet, el Baròmetre Industrial 2026 situa la rotació i l'absentisme laboral com els "reptes" que ha d'afrontar el sector."
"Destrucció" de petites empreses
L'informe detalla, a més, que en els dos últims anys hi ha hagut una "destrucció" de 1.132 empreses de menys de 49 empleats, xifra que contrasta amb l'augment de 71 empreses de més de 50 treballadors. El baròmetre atribueix el fet a una "evolució cap a estructures empresarials amb més dimensió, capacitat d'inversió i potencial competitiu" i apunta que "caldrà observar" la tendència dels pròxims anys per confirmar si respon a un "canvi estructural" dins la indústria catalana.
En la mateixa línia, el document assegura que el teixit industrial català es caracteritza per una "elevada" presència de petites i mitjanes empreses. Així, diu que de les 32.144 companyies que el conformen, un 78% tenen menys de deu treballadors, mentre que les que tenen més de 250 empleats representen l'1,8% del total. La Cecot també ha remarcat que Catalunya ha passat de prop de 54.000 empreses industrials l'any 2005 a poc més de 32.000 el 2025.
Productivitat "rècord"
En contraposició, l'estudi de la Cecot revela que el sector industrial se situa en índexs "rècord" de productivitat. En concret, calcula que està al voltant dels 87.000 euros per ocupat, per sobre de la mitjana del conjunt de l'economia catalana, que és de 85.000 euros per ocupat. Segons es desprèn de les dades, l'evolució dels darrers anys mostra una "recuperació productiva" després de la pandèmia, impulsada per la "normalització" de l'activitat i els processos d'automatització, digitalització i inversió tecnològica.
Pel que fa a ocupació, el baròmetre indica que la indústria es manté com un dels "principals motors" de llocs de feina a Catalunya, amb prop de 660.000 persones, al voltant del 17% del total, i ressalta que el nombre d'ocupats va augmentar un 3,6% l'any passat, per sobre del 2,3% de mitjana de l'economia catalana.
Finalment, el document destaca uns "nivells elevats" d'activitat, exportacions i facturació i ressalta un escenari de "resiliència" en un context marcat per una "elevada incertesa econòmica i geopolítica". Segons les xifres, el sector representa prop del 19% del PIB català.